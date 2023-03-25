إيطاليا : فيريتي لليخوت الفاخرة تستحوذ على موقع في رافينا

(أنسامد) - مارس 25 - روما - أعلنت مجموعة فيريتي الإيطالية المصنعة لليخوت الفاخرة، عن استحواذها على موقع إنتاج تبلغ مساحته أكثر من 70 ألف متر مربع، بما في ذلك الحوض الجاف، في ميناء سان فيتالي في مقاطعة رافينا، باستثمارات إجمالية تقدر ب 80 مليون يورو.



وذكر بيان صحفي، أن عملية الاستحواذ تنص على إطلاق استثمار أولي يبلغ حوالي 40 مليون يورو يتبعه 40 مليونًا أخرى خلال فترة الثلاث سنوات القادمة لبناء مساحات إنتاج جديدة ومركز للبحث والتطوير.



وتأتي هذه العملية ضمن استراتيجية النمو التي تنتهجها مجموعة فيريتي. وعند تشغيل المصنع الجديد بكامل طاقته، سيزيد الطاقة الإنتاجية بحوالي 20%. تم تمويل عملية الاستحواذ من خلال حقوق الملكية المستمدة من عائدات الإدراج الأخير في بورصة هونج كونج.



ووفقًا للمجموعة، يقع المجمع الجديد في موقع استراتيجي، بالقرب من مقر الشركة في فورلي وحوض بناء السفن في كاتوليكا في مقاطعة ريميني.



وصرح ألبرتو جالاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيريتي : نختار إيطاليا مرة أخرى ونستثمر ليس فقط لنصبح أقوى، ولكن أيضًا لرفع راية الصناعة التي تمثل رمزًا لبلدنا. (أنسامد).





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