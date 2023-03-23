لمبورجيني ال بي 744 تتيح 13 تجربة قيادة

(أنسامد) - مارس 23 - روما - تقدم شركة لمبورجيني 13 تجربة لقيادة سيارتها الجديدة السوبر سبورهايبريد "في 12".



هناك 13 تجربة قيادة تؤكد شخصية وإمكانيات السيارة المختلفة حاليًا التي تم تحديدها برمز المشروع ال بي 744، بناءً على نوع الطريق أو المسار.



و هذه السيارة معدة للاستخدام اليومي والقيادة بالمدينة والمراكز الحضرية.



تقتصر الطاقة على 180 حصانًا لتقليل الاستهلاك.



علاوة على ذلك، توفر السيارة القدرة على السفر مع انبعاثات صفرية، حتى عندما يكون بطارية Li-ion فارغة ولا توجد محطات شحن في مكان قريب، يمكن الاستفادة من في 12 لإعادة شحنه تماما في دقائق من خلال وضع النظام هجين يسمى إعادة الشحن. (أنسامد).





Ottieni il codice embed