لمبورجيني ال بي 744 تتيح 13 تجربة قيادة
هناك 13 تجربة قيادة تؤكد شخصية وإمكانيات السيارة المختلفة حاليًا التي تم تحديدها برمز المشروع ال بي 744، بناءً على نوع الطريق أو المسار.
و هذه السيارة معدة للاستخدام اليومي والقيادة بالمدينة والمراكز الحضرية.
تقتصر الطاقة على 180 حصانًا لتقليل الاستهلاك.
علاوة على ذلك، توفر السيارة القدرة على السفر مع انبعاثات صفرية، حتى عندما يكون بطارية Li-ion فارغة ولا توجد محطات شحن في مكان قريب، يمكن الاستفادة من في 12 لإعادة شحنه تماما في دقائق من خلال وضع النظام هجين يسمى إعادة الشحن. (أنسامد).