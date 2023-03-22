ايطاليا: انشاء سيارة رياضية تورين أمام الجمهور في 6 شهور
وتعتبر التجربة على سبيل المقاربة الفنية والحرفية لتصور السيارة وفقاً لطرق ابداعها في ورش تورين للسيارات الرياضية في الخمسينيات والستينيات .
ويشارك في التجربة مختلف العمال وصانعي النماذج وعمال الصفائح المعدنية.
وسيعد باسكواليني مجلدات لشكل السيارة الرياضية ومحتواها مع الغاء كل ما هو غير ضروري.
وتتكون السيارة وهي بيرلينيتا ( بدون صالون) بمحرك أمامي ودفع خلفي من إطار فولاذى انبوبي وميكانيكتها مخفضة للحد الادنى مع هيكل من الالومنيوم الخفيف للغاية. (أنسامد).