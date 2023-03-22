ايطاليا: انشاء سيارة رياضية تورين أمام الجمهور في 6 شهور

(أنسامد) - مارس 22 - روما - يستضبف المتحف الوطني للسيارات الإيطالي للمرة الأولى عرضاً يتيح للزوار مشاهدة انشاء سيارة رياضية من طراز تورين التاريخية على مدى 6 اشهر على يد داريو باسكواليني باسم "تستادورو ".



وتعتبر التجربة على سبيل المقاربة الفنية والحرفية لتصور السيارة وفقاً لطرق ابداعها في ورش تورين للسيارات الرياضية في الخمسينيات والستينيات .



ويشارك في التجربة مختلف العمال وصانعي النماذج وعمال الصفائح المعدنية.



وسيعد باسكواليني مجلدات لشكل السيارة الرياضية ومحتواها مع الغاء كل ما هو غير ضروري.



وتتكون السيارة وهي بيرلينيتا ( بدون صالون) بمحرك أمامي ودفع خلفي من إطار فولاذى انبوبي وميكانيكتها مخفضة للحد الادنى مع هيكل من الالومنيوم الخفيف للغاية. (أنسامد).





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