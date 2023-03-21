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يخوت: موقع جديد لإنتاج فيريتي في رافينا

استثمار 80 مليون يورو بميناء سان فيتالي

Redazione ANSA
(أنسامد) - مارس 21 - روما - أعلنت مجموعة"فيريتي جروب" لليخوت عن استحواذها على موقع إنتاج تبلغ مساحته أكثر من 70 ألف متر مربع، بما في ذلك الحوض الجاف، في ميناء سان فيتالي في مقاطعة رافينا، باستثمارات إجمالية قدرها 80 مليون يورو.

ويقول بيان المجموعة إنه سيبدأ العمل باستثمار أولي يبلغ حوالي 40 مليون يورو يتبعه 40 مليونًا أخرى على مدى السنوات الثلاث المقبلة لبناء مساحات إنتاج جديدة ومركز للبحث والتطوير.

ويشير البيان إلى أن هذه العملية تندرج في إطار استراتيجيات النمو لمجموعة فيريتي حيث ستزداد الطاقة الإنتاجية بحوالي 20٪ عند البدء بتشغيل المصنع الجديد.

تم تمويل الاستحواذ على حوض بناء السفن الجديد في رافينا برأس مال مستمد من عائدات الإدراج الأخير في بورصة هونغ كونغ.

وفقًا للمجموعة، يقع المجمع الجديد في موقع استراتيجي بالقرب من مقر فورلي شيزينا وموقع البناء في كاتوليكا (ريميني).

من خلال هذه العملية، تعتزم المجموعة تعزيز استراتيجية الاستثمار التي أدت في السنوات الخمس الماضية إلى توسيع وتحسين جميع المصانع، ولا سيما حوض بناء السفن في لا سبيتسيا وساحة اليخوت الفاخرة في أنكونا. (أنسامد).

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