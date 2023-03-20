إيطاليا : المعرض العالمي "كوزموبروف" للجمال في بولونيا

(أنسامد) - مارس 20 - روما - الطبيعة، الزراعة المحلية، مكونات إعادة التدوير والالتزام البيئي في قلب منتجات التجميل الجديدة والاتجاه الجديد المعروض بوضوح في معرض "كوزموبروف" ، المعرض العالمي للجمال الذي يقام في بولونيا حتى 20 مارس.



يضاف الآن إلى الاستخدام الكلاسيكي لمكونات الخضروات في مستحضرات التجميل اختيار العلامات التجارية الأكثر اهتماما بالبيئة لزراعة المكونات اللازمة لصنع الإكسير مباشرةً وبطرق عضوية.



"تعد إيطاليا رائدة في اتجاه "من النبات إلى الجمال"، كما أوضح دومينيكو سكورداري، مؤسس شركة Natural Is Better، وهي شركة خارجية لتصنيع مستحضرات التجميل النقية والعضوية التي تعتمد على الصبار وتوزع في مختلف البلدان الأوروبية ومؤسسة "Naturalis" الخاصة بها للبيع محليا وعبر الإنترنت.



ويشرح سكورداري : "بدأت زراعة الصبار في سالينتو، في بوليا، في الثمانينيات، جنبا إلى جنب مع بساتين الزيتون والقمح والنباتات الطبية"، مضيفا "لدينا اليوم 10000 نبتة صبار لصنع مستحضرات التجميل ونستخرج المكونات النشطة بأنظمة بيئية".



هذه نباتات في الأصل من المكسيك، والتي أصبحت الآن أصلية في الاراضي الايطالية وأصبحت أكثر 4 مرات من حيث المكونات النشطة.



وتصبح النفايات، التي تبلغ حوالي 60 في المائة منها، سمادا عضويا جزئيا ومواد خام جزئيا لصنع أغذية فائقة ومواد طاردة للحشرات ".



(أنسامد).





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