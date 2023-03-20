إيطاليا : المعرض العالمي "كوزموبروف" للجمال في بولونيا

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

ABBONAMENTO CONSENTLESS

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.
ALTRI ABBONAMENTI


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Se hai cambiato idea e non ti vuoi abbonare, puoi sempre esprimere il tuo consenso ai cookie di profilazione e tracciamento per leggere tutti i titoli di ANSA.it e 10 contenuti ogni 30 giorni (servizio base):

ACCETTA I COOKIE E CONTINUA

Se accetti tutti i cookie di profilazione pubblicitaria e di tracciamento, noi e terze parti selezionate utilizzeremo cookie e tecnologie simili per raccogliere ed elaborare i tuoi dati personali e fornirti annunci e contenuti personalizzati, valutare l’interazione con annunci e contenuti, effettuare ricerche di mercato, migliorare i prodotti e i servizi.Per maggiori informazioni accedi alla Cookie Policy e all'Informativa Privacy.

Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde 800 938 881. Il servizio di assistenza clienti è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18:30, il sabato dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

  1. ANSAmed
  2. رفاهية
  3. إيطاليا : المعرض العالمي "كوزموبروف" للجمال في بولونيا

إيطاليا : المعرض العالمي "كوزموبروف" للجمال في بولونيا

Redazione ANSA
(أنسامد) - مارس 20 - روما - الطبيعة، الزراعة المحلية، مكونات إعادة التدوير والالتزام البيئي في قلب منتجات التجميل الجديدة والاتجاه الجديد المعروض بوضوح في معرض "كوزموبروف" ، المعرض العالمي للجمال الذي يقام في بولونيا حتى 20 مارس.

يضاف الآن إلى الاستخدام الكلاسيكي لمكونات الخضروات في مستحضرات التجميل اختيار العلامات التجارية الأكثر اهتماما بالبيئة لزراعة المكونات اللازمة لصنع الإكسير مباشرةً وبطرق عضوية.

"تعد إيطاليا رائدة في اتجاه "من النبات إلى الجمال"، كما أوضح دومينيكو سكورداري، مؤسس شركة Natural Is Better، وهي شركة خارجية لتصنيع مستحضرات التجميل النقية والعضوية التي تعتمد على الصبار وتوزع في مختلف البلدان الأوروبية ومؤسسة "Naturalis" الخاصة بها للبيع محليا وعبر الإنترنت.

ويشرح سكورداري : "بدأت زراعة الصبار في سالينتو، في بوليا، في الثمانينيات، جنبا إلى جنب مع بساتين الزيتون والقمح والنباتات الطبية"، مضيفا "لدينا اليوم 10000 نبتة صبار لصنع مستحضرات التجميل ونستخرج المكونات النشطة بأنظمة بيئية".

هذه نباتات في الأصل من المكسيك، والتي أصبحت الآن أصلية في الاراضي الايطالية وأصبحت أكثر 4 مرات من حيث المكونات النشطة.

وتصبح النفايات، التي تبلغ حوالي 60 في المائة منها، سمادا عضويا جزئيا ومواد خام جزئيا لصنع أغذية فائقة ومواد طاردة للحشرات ".

(أنسامد).

كل الحقوق محفوظة
Condividi
تغيير ملف تعريف الارتباط