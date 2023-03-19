النوم، أحد الأنشطة الأساسية لرفاهية الجسد والعقل

(أنسامد) - مارس 19 - روما - النوم هو أحد الأنشطة الأساسية لرفاهيتنا الجسدية والعقلية، ولكن للأسف كثيرا ما نجد أنفسنا نواجه صعوبات واضطرابات تهدد جودته، ولا ندرك دائما كيف يمكن أن يؤثر النوم الجيد على أنشطتنا اليومية وعلاقاتنا الشخصية.



هذا ما كشف عنه المسح الذي أجرته اللجنة العلمية Dorelan ReSearch في عام 2022، ونشر بمناسبة اليوم العالمي للنوم، الذي يتم الاحتفال به في 17 مارس، حيث قال 30٪ من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم إنهم قللوا نومهم خلال العامين الماضيين، ولكن هذا ليس كل شيء: الفارق بين مقدار النوم الحقيقي وساعات النوم المرغوبة هو حوالي ساعة و20 دقيقة، في حين أن الوقت المستغرق للنوم هو 40 دقيقة في المتوسط.



وللمساعدة في إعادة التوازن إلى حالات القلق أو الكثير من الإجهاد العاطفي، ابتكرت Naturalsalus منتجا للعلاج بالنباتات. وبفضل خصائص هذه النباتات، يمكنه تحقيق الاسترخاء والرفاهية العقلية. (أنسامد).





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