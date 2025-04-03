ما وراء الكلمات: عرض أزياء ومعرض فني

(أنسامد) - أبريل 3 - روما - تحت إشراف إدارة الأحداث الكبرى والسياحة والرياضة والأزياء في روما العاصمة، انطلق حدث "ما وراء الكلمات" في صالون فونتانا في أوروبا، وذلك بمشاركة استثنائية من 19 صبيًا وفتاة من جمعية "Modelli si Nasce".الحدث، الذي يمتد من 2 إلى 21 أبريل، يقدم عرض أزياء مبتكرًا ومعرضًا للصور الفوتوغرافية، ويعد بمثابة منصة فنية تهدف إلى تعزيز الشمولية والابتكار في مجال الموضة والفن، من خلال تجارب شخصية فريدة للأطفال المصابين بالتوحد.في إطار الحدث، يبرز الشباب المصابون بالتوحد كأبطال حقيقيين في عرض أزياء مميز تحت إشراف المخرج روسانو جيوبا، وتقديم الإعلامية إليونورا دانييلي.ويعكس العرض روح "ما وراء الكلمات" من خلال تقديم تصاميم لخمسة مصممين شباب يعكسون موضوعات الاستدامة والشمولية من خلال مجموعات متنوعة، تشمل علامات مثل Migale Couture و LeonardoValentini و Alchètipo by Andrea Alchieri و Simon Cracker و Chronos Corps.بالإضافة إلى ذلك، يشارك في الحدث ماركات دولية مثل العلامة الفرنسية Calla للإكسسوارات والأحذية، وعلامة النظارات Kyme.يرتبط الحدث أيضًا بمعرض صور مميز يروي قصة الأطفال والشباب من الجمعية، حيث يعكس تصوير دانيلو فالا تأثير العمل الفني على حياة هؤلاء الأفراد، ويتم تقديمه في معرض خاص داخل قصر براسكي. الفيلم المرافق للصور، والذي أخرجه فيديريكو بابانيا، يروي من خلال عدسة الكاميرا مشاعر هؤلاء الأطفال واهتماماتهم، مع التركيز على التعبير عن الذات من خلال الفن والموضة.أثناء عرض الأزياء، قرأ عدد من الشخصيات العامة البارزة، مثل مارغريت مادي وجوزيبي زينو، مقاطع مختارة من كتاب "Fantasie e not Solo" للكاتب المصاب بالتوحد مانويل سيرياني، مما أضاف بعدًا إنسانيًا وعمقًا إلى العرض. (أنسامد).

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