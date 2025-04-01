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استحواذ جيانفالا على دار الأزياء التاريخية كارلو بيجناتيللي

01 أبريل 2025, 09:43

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - أبريل 1 - روما - أعلنت دار الأزياء الإيطالية الشهيرة كارلو بيجناتيللي عن استحواذ رجل الأعمال فرانشيسكو جيانفالا على العلامة التجارية، مما يمثل نقطة تحول هامة في تاريخها. العملية التي بدأت في مايو 2024 قد تم إتمامها بنجاح، لتدخل الدار في مرحلة جديدة تهدف إلى تحديث وتحسين مكانتها في سوق الأزياء الفاخرة.

تشهد العلامة التجارية تحولًا جذريًا يشمل تغيير اسمها إلى "Pignatelli" اعتبارًا من مجموعة SS2026 Main.

هذا التغيير يترافق مع تحديث كامل في الهوية البصرية للعلامة، حيث سيتم التركيز على دمج الأناقة الإيطالية التقليدية مع أسلوب معاصر وديناميكي يواكب تطلعات الجيل الجديد.

استراتيجية التوسع الدولي والاهتمام بالجمهور الأصغر.

تسعى استراتيجية جيانفالا إلى جذب فئة شبابية وعالمية، لا سيما من الفئة العمرية بين 18 و 25 عامًا. وفي هذا السياق، أوضح جيانفالا أن التحول سيعزز من مكانة العلامة التجارية في الأسواق الدولية، مع التركيز على مناطق مثل آسيا، والشرق الأوسط، والهند، وأمريكا الجنوبية، إضافة إلى تعزيز مكانتها في السوق الإيطالي الذي سيظل على رأس الأولويات.

استمرارية التراث وتوسيع نطاق العروض سيظل فرانسيسكو بينياتيلي، حفيد مؤسس الدار، في منصب المدير الإبداعي، مما يضمن الحفاظ على التراث العريق للعلامة التجارية.

كما سيتم تعزيز العروض لتشمل مناسبات خاصة مثل حفلات الزفاف والاحتفالات المهمة، مع تقديم تصاميم تجمع بين الحرفية الإيطالية الأصيلة والأناقة العصرية.

في إطار دعم رؤيته العالمية، يعتزم جيانفالا إطلاق منصة للتجارة الإلكترونية، إلى جانب خطط لتحديد مقر جديد يدمج المكاتب وصالات العرض، مما سيسهم في تحسين الموارد ورفع الكفاءة التشغيلية.

كما تم الإعلان عن إطلاق خط "Pignatelli Omnia" لأسلوب الحياة في يونيو 2025، والذي سيضيف بعدًا جديدًا لعروض العلامة ويعزز من طابعها الفاخر والمتميز.

خاتمة (أنسامد).

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