حقيبة "جوتشي بامبو" أيقونة تاريخية تتألق في شنغهاي

(أنسامد) - مارس 31 - روما - يقام معرض حقيبة جوتشي التاريخية التي تم تصميمها عام 1947 تحت عنوان "Gucci Bamboo: Decoding an Icon" في شنغهاي داخل فيلا سانكي الفريدة، خلال الفترة من 1 إلى 6 أبريل.ومن خلال استكشاف معمق لأرشيفات الدار، يغوص المعرض في تطور هذه الحقيبة الأيقونية، ويحتفل بإرثها ويعيد تفسير مغزاها.منذ لحظة تصميمها، أصبحت حقيبة Gucci Bamboo 1947 رمزًا للدار.مستوحاة من عالم الفروسية، تعكس تصميماتها وموادها الحرفية التي تشتهر بها صناعة السروج الجلدية، بينما يظل مقبض الخيزران المنحني الأيقوني، الذي يعكس هوية الحقيبة ويشكل ملامحها المميزة، تكريمًا لعصي الخيزران التي كانت المفضلة لدى ابن جوتشيو جوتشي.ورغم التعديلات التي شهدها الشكل والمواد عبر الزمن بتوجيه المديرين الإبداعيين المتعاقبين، إلا أن المقبض المميز بقي ثابتًا، موحدًا بين الماضي والحاضر. اليوم، كما في الماضي، يستمر الحرفيون في فلورنسا بتشكيل كل مقبض من الخيزران يدويًا فوق لهب مفتوح، محافظين على انحنائه ودقة الحرفية التي تمنح الحياة للحقيبة الأكثر شهرة في تاريخ الدار.ويحظى الخيزران بمعنى ثقافي عميق، خاصة في الصين، حيث يمثل منذ القدم التواضع والنبل والمثابرة؛ وهي قيم راسخة في الفنون والأدب والفلسفة. (أنسامد).

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