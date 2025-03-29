رينزو روسو يحصل على جائزة التغيير الإيجابي

(أنسامد) - مارس 29 - روما - سيتم منح مصمم الأزياء ورجل الأعمال الإيطالي رينزو روسو، مؤسس العلامة التجارية ديزل ورئيس مجموعة Otb الإيطالية، جائزة "التغيير الإيجابي" في 24 أبريل خلال حفل توزيع جوائز الموضة في أسبوع الموضة في مونت كارلو.وخلال هذه الفاعلية التي ستقام في إمارة موناكو في الفترة من 22 إلى 26 أبريل القام، سيتم تكريم المبدعين الذين تميزوا برؤيتهم الأخلاقية والمبتكرة.يُعرف روسو بدعمه للاقتصاد الدائري واهتمامه بإحداث تأثير إيجابي في صناعة الموضة. سيتلقى الجائزة تقديرًا لمساهمته الكبيرة في توجيه قطاع الموضة نحو مستقبل أكثر مسؤولية ووعيًا.تهدف الجائزة إلى تعزيز الإبداع والابتكار، وتسليط الضوء على الجيل الجديد من المصممين ورواد الأعمال الذين ينظرون إلى مستقبل الموضة من منظور مستدام وشامل.تُبرز الجائزة دور روسو الريادي في صناعة الموضة، حيث تمكن من دمج قيم المسؤولية والإبداع في رؤيته الريادية، وأصبح مصدر إلهام للعديد من الأشخاص داخل وخارج القطاع. (أنسامد).

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