النسخة الثانية من "Amica - The Art Issue" تختتم فعالياتها

(أنسامد) - مارس 28 - روما - اختتمت النسخة الثانية من Amica - The Art Issue يوم 25 مارس في حدث مسائي أقيم في دازيو ليفانتى في ميلانو. تحتفل المبادرة التي تنظمها مجلة RCS الشهرية للأزياء، تحت إدارة لويزا سيمونيتو، بالاتحاد بين الفن والموضة من خلال مسابقة تتيح للمواهب الشابة التعبير عن أنفسهم.حملت المسابقة هذا العام موضوع "ومن أنت؟"، ودعت المشاركين إلى تقديم أعمال فنية تتناول فكرة الصورة الذاتية. كما تم إصدار عدد خاص من المجلة في أكشاك بيع الصحف اعتبارًا من 26 مارس، حيث زُين الغلاف بالعمل الفني الحصري الذي ابتكرته مارينيلا سيناتوري.الفائز في نسخة 2025 من المسابقة كان الفنان فابيو سيبولا، الذي قدم عمله الفني بعنوان "Relazione 1"، وهو تمثال مصنوع من الحديد والصوف بأبعاد 50×15×187 سم.وصف سيبولا، المولود في جوريزيا عام 1998 والذي تدرب في مدينتي كارارا وتورينو، عمله بأنه "جزء من مشروع مكاني" يهدف إلى التفاعل مع الفضاء وخلق نقاط اتصال جديدة بين المواد والبيئة المحيطة.يُشار إلى أن العمل الفني "Relazione 1" تم اختياره من بين 10 أعمال نهائية، بعدما استلمت اللجنة المنظمة أكثر من 70 عملًا من فنانين تحت سن 35 عامًا من مختلف أنحاء إيطاليا. ضمت لجنة التحكيم عددًا من الأسماء اللامعة في مجال الفن، مثل ميشيل بونومو، مؤرخ فني وأمين متحف، ماريا كريستينا فيرايولي، أمينة متحف وكاتبة فنية، لويزا فينك، مديرة متحف عالم المرأة في روما، بالإضافة إلى لويزا سيمونيتو، مديرة Amica، وكاثرين وير، المديرة السابقة لمتحف مادري.خلال حفل توزيع الجوائز، تم منح سيبولا لوحة Amica - The Art Issue تكريمًا لفوزه، بحضور المتأهلين النهائيين التسعة الآخرين، الذين عرضوا أعمالهم المتنوعة. وقد ضمت قائمة المتأهلين النهائية أعمالًا مثل "Cicala" للفنانة زوي فلورا برونورو، و"Shifting Selves" للفنان سيموني مارتينوتا، و"أنني أبحث عن نفسي خارجًا" للفنانة ماريا مينغاردو، وغيرها من الأعمال المميزة. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA