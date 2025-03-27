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معرض"Casaidea 2025": استغلال المساحات الداخلية والخارجية

27 مارس 2025, 09:13

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 27 - روما - يُعَتَبر معرض Casaidea 2025 في روما واحداً من أبرز الفعاليات التجارية التي تحتفل هذا العام بمرور خمسين عاماً على تأسيسه.

المعرض الذي يُعقد سنويًا، يُقدّم أحدث الاتجاهات في قطاع الأثاث والتصميم الداخلي والخارجي، مستعرضاً الابتكارات التي تستهدف تحسين نوعية الحياة وتوسيع المساحات بشكل مبدع.

تتمثل أبرز التوجهات في التركيز على خلق بيئات عملية وفاخرة داخل المنزل، مع مراعاة تلبية احتياجات العائلة والعمل في آنٍ واحد.

يحقق المصممون هذا من خلال إدخال الألوان الطبيعية مثل الطين والأخضر الزيتوني، إلى جانب ألوان أكثر جرأة مثل الأخضر الزمردي والياقوتي، لإضفاء لمسة من الفخامة على المساحات.

كما أصبح الأثاث متعدد الاستخدامات جزءًا أساسيًا من التصميم، مع التركيز على الراحة والوظائف المتعددة التي تتيح للمساحات الداخلية أداء أدوار مختلفة بما يتناسب مع احتياجات الأفراد والعائلات.

إحدى الابتكارات الرائعة التي طُرحت في المعرض هي دمج المساحات الخارجية كغرف إضافية للمنزل عبر استخدام الأثاث الخارجي الذي يتماشى مع الطبيعة المحيطة، يمكن تحويل الحديقة أو الفناء إلى واحة من الاسترخاء والراحة.

تتنوع المواد المستخدمة، حيث يتم استخدام الحجر البركاني والمواد المستدامة التي تتسم بالقوة والجمال، مما يجعلها مثالية لتحمل الظروف المناخية المتغيرة.

أصبح الاهتمام بالاستدامة أحد المحاور الرئيسية في المعرض، حيث يتم التركيز على استخدام مواد صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير، مثل الألياف الطبيعية والسيراميك منخفض التأثير البيئي.

وبالإضافة إلى ذلك، يعكس المعرض الابتكار في استعادة المواد القديمة، مما يساهم في الحفاظ على البيئة ويساعد في إعادة استخدام المواد التي كانت ستنتهي في مكبات النفايات، مثل الأقمشة القطنية والسجاد المصنوع يدوياً.

من بين أبرز الابتكارات في المعرض كانت طاولات الحدائق المصنوعة من Neolith، وهي مادة مبتكرة تجمع بين البورسلين الخفيف والطباعة السيراميكية، مما يمنحها خصائص استثنائية في التكيف مع الظروف المختلفة. هذه المواد توفر حلولاً بيئية مستدامة وتسمح بتخصيص التصاميم باستخدام ألوان وطباعات يدوية.

يُعد Casaidea 2025 منصة فريدة لعرض أحدث الابتكارات في عالم التصميم الداخلي والخارجي، حيث تجمع بين الاستدامة والتقنيات الحديثة، مع الحفاظ على روح الحرفية الإيطالية التقليدية.

(أنسامد).

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