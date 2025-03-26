مورفوزيس تقدم مجموعتها الجديدة لربيع وصيف 2025 في روما

(أنسامد) - مارس 26 - روما - أعلنت علامة "مورفوزيس" للأزياء، التي أسستها وأدارتها المصممة الإيطالية أليساندرا كابييلو، عن إطلاق مجموعتها الجديدة لربيع وصيف 2025 تحت عنوان "Im-Perfection".وقد تم عرض المجموعة على مدار ثلاثة أيام في مقهى قصر كولونا في روما، حيث حمل العنوان رسالة قوية عن التوازن بين الكمال والنقص، مؤكدةً على مفهوم الأزياء غير المثالية التي تحتفل بالتفرد والجمال الطبيعي.تتسم المجموعة الجديدة بتنوع لوني يراوح بين الدرجات الأرضية الهادئة إلى الألوان الكلاسيكية مثل الأبيض والأسود، بالإضافة إلى طبعات حيوانية، زخارف متموجة، رسومات جرافيتي، وأزهار، مما يضفي تنوعًا غنيًا يعكس الذوق العصري. تم اختيار الأقمشة بعناية لتكون خفيفة وجيدة التهوية، مع لمسات لامعة وغير شفافة في قماش فيل كوبيه، والجاكار ثنائي اللون، والتول المخصب باللوركس، مما يعزز تأثير الأناقة والراحة.التصاميم: بين الأشكال السائلة والتراكيب المنظمة.تميزت التصاميم في هذه المجموعة بالتباين بين الأشكال السائلة والناعمة والهياكل الأكثر تحديدًا. تضمنت المجموعة سراويل واسعة، قمصان كبيرة الحجم، سترات مزدوجة الصدر منظمة، تنانير منسدلة، بالإضافة إلى صديريات وفساتين طويلة تلتقي جميعها في نقطة توازن بين الكلاسيكية والحداثة. وبرزت سترات الجاكار التي كانت عنصرًا مميزًا في المجموعة، إذ منحت قطع الملابس لمسة من السحر الخالد الذي لا يتأثر بتغيرات الموضة.الحرفية الإيطالية والاهتمام بالاستدامة.كل قطعة في مجموعة "Im-Perfection" مصنوعة يدويًا في إيطاليا، حيث يتم إنتاجها في إصدارات محدودة مع التركيز على الاستدامة وحرفية التصميم الإيطالي التقليدي. تعكس هذه القطع التزام "مورفوزيس" بالحفاظ على الأناقة والاستدامة، مما يضيف قيمة للمجموعة ويؤكد تميزها في عالم الموضة.انخرطت المصممة أليساندرا كابييلو في عالم الفن منذ طفولتها، حيث تأثرت بجدتها الفنانة، وهو ما أثر على احساسها الإبداعي. رغم دراستها للقانون وامتحانها لتصبح محامية، فقد اختارت في النهاية أن تتابع شغفها بالأزياء، لتؤسس علامتها التجارية "مورفوزيس" في عام 2004.وقد كانت من بين المتأهلين للنهائيات في النسخة الرابعة من مسابقة "ألتاروما" و"فوج هوز نيكست " في عام 2008، مما ساعدها على التعريف بعلامتها في الأسواق الدولية. كما أن من بين عملائها المشهورين عازفو البيانو كاتيا ومارييل لابيك، وعازفة الكمان فيكتوريا مولوف، والنجمة العالمية مادونا. (أنسامد).

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