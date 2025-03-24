الصادرات تدفع نمو صناعة مستحضرات التجميل الإيطالية

(أنسامد) - مارس 24 - روما - تشهد صناعة مستحضرات التجميل في إيطاليا نموًا ملحوظا، وتلعب الصادرات دورًا رئيسيًا في دفع هذا النمو. وتعد إيطاليا ثاني أكبر مصدر لمستحضرات التجميل في أوروبا والرابع على مستوى العالم.وقال بينيديتو لافينو، رئيس الرابطة الوطنية لشركات مستحضرات التجميل، على هامش مؤتمر نظمته الرابطة التي تمثل 640 شركة عاملة في القطاع، في اليوم الأول للمعرض الدولي كوزموبروف في بولونيا إن هذه الصناعة أصبحت علامة متميزة.ووفقا للبيانات الأولية، تجاوز إجمالي حجم مبيعات قطاع مستحضرات التجميل 16.5 مليار يورو في عام 2024، بزيادة قدرها 9.1% مقارنة بالعام السابق.ومن المتوقع أيضا أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في 2025 مع زيادة بنسبة 6.9%، مما سيؤدي إلى ارتفاع قيمة المبيعات إلى 17.7 مليار يورو. تلعب الصادرات الإيطالية دورا مهما في هذا النمو، لتسجل قيمتها 7.9 مليار يورو في 2024، بزيادة 12% مقارنة بالعام السابق.على الرغم من التهديدات بفرض رسوم جمركية من قبل الرئيس الأمريكي، تشير التوقعات إلى أن صناعة مستحضرات التجميل الإيطالية قد تعوض أي خسارة من السوق الأمريكية بأسواق أخرى بفضل مرونة الشركات الإيطالية. (أنسامد).

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