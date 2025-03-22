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علامة تجارية تطلق مبادرة للكروشيه

22 مارس 2025, 08:19

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 22 - روما - أطلقت العلامة التجارية للأزياء المستدامة "فالوروسا"، مبادرة بعنوان "جولة الكروشيه" والتي تتضمن كرات كروشيه وسلاسل يتم جلبها إلى المدارس ومراكز الرعاية النهارية والتعاونيات والساحات لخلق فرص جديدة للتجمع، وتعزيز اللقاء بين الأجيال المختلفة وتحفيز اكتشاف المهارات والمواهب التي ظلت متوارية لفترة طويلة.

تنطلق هذه المبادرة من بلدة كاسولا الصغيرة في مقاطعة فيتشنزا وتشمل مدنًا مثل ميلانو، وتورينو، وبييلا، وروما، وباري، ومنطقة بوليا، وأخيرًا فيرونا.

يروج لهذه المبادرة أندريا بادوفان، صاحبة العلامة التجارية للأزياء "فالوروسا" وهو من سكان كاسولا. ستجوب المبادرة إيطاليا في شاحنة متنقلة حتى 31 مارس، مقدمة جلسات "تجديدية" باستخدام الكروشيه.

قال أندريا: "سنتوقف في عدة مدن وسنعقد ورش عمل في كل مكان: واحدة مفتوحة للجمهور وأخرى في المدارس أو الجمعيات أو التعاونيات، حيث سنعلم أسرار فن الكروشيه مجانًا، مؤكدا أن الجانب الاجتماعي هو الجانب الأكثر أهمية في هذه المبادرة، حيث يصبح الكروشيه أداة للتواصل والاندماج وتقريب الناس من بعضهم البعض، خاصة بين الأجيال المختلفة.

تسعى "فالوروسا"، التي أسسها أندريا قبل عام ونصف بمساعدة والدته، إلى تقديم أزياء أكثر استدامة على الصعيدين البيئي والإنساني، بعيدة عن الأزياء السريعة واستغلال العمالة في صناعة الأقمشة ومفهوم الإنتاج الذي يهدف فقط إلى تحقيق الربح. (أنسامد).

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