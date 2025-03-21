كوزموبروف 2025 بولونيا: نمو سوق مستحضرات التجميل

(أنسامد) - مارس 21 - روما - افتتح المعرض الدولي كوزموبروف في دورته السادسة والخمسين في مدينة بولونيا، والذي يستمر حتى 23 مارس، ليشكل منصة هامة لعرض أحدث الاتجاهات والابتكارات في صناعة مستحضرات التجميل.وتعكس التوقعات العالمية ازدهار هذا القطاع، حيث تُشير بيانات وكالة يورومونيتور الدولية إلى أن سوق مستحضرات التجميل سيحقق حجم أعمال يتجاوز 612.8 مليار يورو عام 2025، مع نمو سنوي قدره 8% اعتبارًا من عام 2023.وتتصدّر الولايات المتحدة قائمة أفضل الأسواق أداءً، حيث من المتوقع أن يصل حجم سوق التجميل الأمريكي إلى 120.4 مليار يورو في عام 2025. ويعود ذلك إلى الابتكار المستمر في تطوير المنتجات، خصوصًا تلك التي تعتمد على المكونات الطبيعية والعضوية، مما يعزز الطلب على منتجات التجميل المستدامة في السوق الأمريكية.من ناحية أخرى، تواصل الصين الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر سوق في العالم، مع توقعات بنمو قدره 5% خلال 2025. على الرغم من التحديات التي تواجهها العلامات التجارية العالمية في هذا السوق، إلا أن الصين تشهد زيادة ملحوظة في الطلب على المنتجات المحلية، مما يعكس التحول نحو أساليب توزيع جديدة وابتكار في أدوات المبيعات الاستهلاكية.على مستوى مناطق أخرى، تسجل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية أعلى معدلات نمو في صناعة التجميل. وتلفت النتائج المميزة للقطاع في أفريقيا الأنظار، حيث تساهم الزيادة السكانية الملحوظة في جعل هذه المنطقة واحدة من أسرع الأسواق نموًا في العالم، مما يتيح فرصًا كبيرة للنمو المستقبلي للقطاع. (أنسامد).

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