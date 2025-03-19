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جديد في عالم المكياج: الجمع بين الجمال والعناية بالبشرة

19 مارس 2025, 08:00

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 19 - روما - تتطور صناعة المكياج بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث باتت العلامات التجارية الكبرى لا تقتصر على تقديم منتجات تعزز من إطلالتك الجمالية فقط، بل تعمل أيضًا على العناية بالبشرة وتحقيق فوائد علاجية في نفس الوقت.

من أبرز الابتكارات في هذا المجال، تقدم دار أرمانى بيوتة الإيطالية ماسكارا جديدة تحت اسم Vertigo Lift Mascara، التي تتضمن تقنية Infinity Loop Brush، والتي تضمن توزيعًا مثاليًا للمنتج على الرموش، من الأقصر إلى الأطول. الماسكارا تحتوي أيضًا على Lash Extender Complex، مزيج من المطريات والعوامل التي تلتصق بالرموش والشمع الخفيف، مما يعزز من طول الرموش ودقتها مع كل تطبيق.

أما شيسيدو، الشركة الرائدة في مجال كريمات الأساس، فقد قدمت ابتكارات جديدة في كريمات الأساس مثل Revitalessence Skin Glow، الذي يتضمن النياسيناميد وكفير المخمر للحصول على بشرة أكثر إشراقًا وتوحيدًا. وفي نفس الوقت، توفر Synchro Skin Self-Refreshing Foundation تغطية طويلة الأمد تتكيف مع ظروف المناخ المختلفة، مما يجعلها مثالية لمقاومة الحرارة والرطوبة.

لا تقتصر الابتكارات على الأساسيات فقط، بل تشمل أيضًا المستحضرات المخصصة للحصول على بشرة مشرقة ومثالية.

وتقدم دولسى أند جابانا بيوتى مجموعة ما قبل المكياج، بما في ذلك Violet Liquid Blush، وهو أحمر خدود سائل يتفاعل مع درجة حموضة البشرة ليوفر لونًا طبيعيًا ومتوهجًا. تركيبته الغنية بحمض الهيالورونيك تساعد في ترطيب البشرة مع ضمان مظهر مشرق.

وفيما يخص العناية بالشفاه، طرحت Eterea Cosmesi Naturale Cosmic Kiss، وهو ملمع شفاه زيتى يحتوي على مجموعة مختارة من الزيوت العضوية مثل Chia و Rosa Mosqueta و Jojoba، التي تعمل على ترطيب الشفاه وزيادة مرونتها.

وفي نفس السياق، تقدم Antos قلمًا مبتكرًا قبلات حمض الهيالورونيك الذي يوفر ترطيبًا مكثفًا وحماية للشفاه من العوامل الخارجية مثل البرد. (أنسامد).

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