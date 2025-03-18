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ديمنا يتولى منصب المدير الفني لعلامة غوتشي

ابتداءً من يوليو القادم

18 مارس 2025, 09:49

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 18 - روما - أعلنت مجموعة كيرينج، المالكة لعلامة غوتشي، عن تعيين ديمنا، المدير الفني الحالي لعلامة بالنسياجا منذ عام 2015، في منصب المدير الفني الجديد لعلامة جوتشي اعتبارًا من أوائل يوليو 2025.

وفي تعليقه على هذا التعيين، قال فرانسوا هنري بينولت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كيرينج: "كانت مساهمة ديمنا في صناعة الأزياء وفي علامة بالنسياغا التجارية، وفي مجموعة كيرينج، استثنائية. إن قوته الإبداعية هي ما تحتاجه علامة جوتشي في الوقت الراهن." وأضاف بينولت: "أشكر ديمنا على ما حققه خلال السنوات العشر الماضية في بالنسياجا وأتطلع إلى رؤية رؤيته تتحقق في غوتشي. لقد نجح ديمنا في إعادة تعريف الفخامة المعاصرة على مر السنين، وقد نال تقديرًا كبيرًا من قبل جميع مكونات صناعة الأزياء الفاخرة." ويعد تعيين ديمنا في هذا المنصب خطوة هامة لعلامة جوتشي التي تسعى لتعزيز مكانتها الريادية في عالم الموضة العالمية، ويُتوقع أن يحمل التغيير لمسات جديدة على التصاميم والرؤية المستقبلية للعلامة.

(أنسامد).

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