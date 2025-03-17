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فيتالي يصل إلى فيرساتشي ويحل محل دوناتيلا

17 مارس 2025, 08:47

فريق تحرير أنسا

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© ANSA/EPA

© ANSA/EPA

(أنسامد) - مارس 17 - روما - اعتبارا من الأول من أبريل، سيتولى داريو فيتالي منصب المدير الإبداعي لعلامة فيرساتشي التي تسيطر عليها شركة كابري هولدينجز خلفا لدوناتيلا فيرساتشي.

كان فيتالي يشغل منصب مدير التصميم والصورة في علامة "ميو ميو" التجارية التابعة لمجموعة برادا قبل أن يُعين في هذا المنصب، ليمثل تعيينه بداية حقبة جديدة في دار أزياء فيرساتشي.

يأتي هذا التغيير بعد فترة من الشائعات حول بيع العلامة التجارية التي أسسها جياني فيرساتشي إلى مجموعة برادا.

بدأت الشائعات حول تغيير محتمل في إدارة القسم الإبداعي للعلامة التجارية بالتوازي مع الشائعات حول بيعها، تنتشر منذ فترة، عندما تبين أن عقد المدير الإبداعي سينتهي في فبراير.

وقالت "كابري" في بيان لها في 13 مارس إن دوناتيلا فيرساتشي التي ستبلغ السبعين من عمرها في الثاني من مايو المقبل، لن تترك الدار بشكل نهائي، وستصبح السفيرة الرئيسية للعلامة التجارية اعتباراً من الأول من أبريل. تولت دوناتيلا إدارة الدار في عام 1997، بعد وفاة شقيقها جياني.

وفي منصبها الجديد، ستركز دوناتيلا على دعم المبادرات الخيرية والإنسانية لشركة فيرساتشي وستمثل العلامة التجارية عالميا. وقالت أن مواصلة إرث شقيقها جياني كان أعظم شرف في حياتها، مشيرة إلى أنه كان العبقري الحقيقي الذي استلهمت منه الإصرار والمثابرة.

وتابعت دوناتيلا، التي كشفت الشهر الماضي في أسبوع الموضة في ميلانو عن أحدث مجموعاتها لخريف وشتاء 2025/2026: "من المهم دائمًا دعم الجيل القادم من المصممين. أنا متحمسة للغاية لانضمام داريو فيتالي إلينا وأتطلع إلى رؤية فيرساتشي بعيون جديدة".

من جانبه، أعرب فيتالي عن اعتزازه لكونه جزءًا من دار الأزياء الفاخرة القوية التي أسسها جياني ودوناتيلا، مؤكدا أن دار الأزياء تمثل إرثا امتد عبر عقود من الزمن وتاريخ الموضة.

وأشار إلى أنه يشعر بمسؤولية كبيرة تجاه إرث فيرساتشي ويسعى لبناء فصل جديد في تاريخ العلامة. وشكر دوناتيلا على الثقة والعمل الدؤوب الذي حافظت به على هذه العلامة التجارية وتطورها لتصبح على ما هي عليه اليوم. (أنسامد).

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