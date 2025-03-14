إطلاق أول مجموعة أحذية بين ميزون مارجيلا وكريستيان لوبوتان

(أنسامد) - مارس 14 - روما - في خطوة فنية جديدة تجمع بين علامتين بارزتين في عالم الموضة، أطلقت دار ميزون مارجيلا بالتعاون مع المصمم الشهير كريستيان لوبوتان مجموعتهما الأولى من الأحذية.تم الكشف عن هذه المجموعة في باريس خلال عرض ميزون مارجيلا "حرفي" في يناير 2024، لتُجسد حوارًا فنيًا بين "الخياط" و"صانع الأحذية"، حيث يتبادل كل منهما أساليب لغته الإبداعية الخاصة.تتألف هذه المجموعة من ثلاثة وأربعة نماذج أحذية، تجمع بين خصائص العلامتين التجاريتين، مما يبرز أوجه التشابه والاختلاف بينهما.تم تصميم المجموعة تحت إشراف كل من المصمم جون جاليانو، الذي لم يعد المدير الإبداعي لميزون مارجيلا، وكريستيان لوبوتان، ليتم دمج الأناقة الكلاسيكية مع التفاصيل الحديثة بشكل فني فريد.تستحضر هذه المجموعة الرمزية الشهيرة للدار تفسيرا جديد من لوبوتان، مع إضافة تفاصيل أنثوية راقية.في المقابل، تقدم مجموعة لوبوتان بواسطة ميزون مارجيلا إعادة تفسير فنية لصور لوبوتان الشهيرة، حيث يتم تطبيق تقنيات "ديكورتييه" الخاصة بالدار، وهي عملية تقليص الأشكال إلى جوهرها الأساسي.تجسد هذه المجموعة الفريدة من نوعها التناغم بين التقاليد والابتكار، حيث يعكس كل تصميم التفرد والجماليات الخاصة بكل دار، مما يعزز من مكانة هذا التعاون المميز في عالم الموضة. (أنسامد).

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