مالجوسيا بيلا تتألق في عرض مجموعة الخريف/الشتاء في باريس

(أنسامد) - مارس 13 - روما - تشارك الممثلة وعارضة الأزياء الشهيرة مالجوسيا بيلا في عرض مجموعة الخريف/الشتاء الجديدة للمصمم الإيطالي غابرييل كولانجلو في العاصمة الفرنسية باريس. المجموعة، التي تتسم بالابتكار والإبداع، تمثل تماسكًا فنيًا بين الهندسة المعمارية وسلاسة التصميم، مما يضفي لمسة فاخرة وعصرية على الموضة العالمية.تصاميم المجموعة تتناول بسلاسة التوازن بين الأنوثة الخنثوية والنعومة الأساسية، حيث تجسد مالجوسيا بيلا، التي ظهرت في لقطات رائعة من تصوير ديو سوفيرا وباميلا ديميتروف، نموذجًا للأناقة العصرية والمفاهيم الجمالية التي يعكسها المصمم.وتبرز المجموعة من خلال تفاصيلها البسيطة التي تجمع بين دراسة الأشكال والمواد الرفيعة، مستوحاة من أعمال الفنان جون جاب وتحولات الأسطح الطبيعية مثل الصخور والرخام.في قلب السرد البصري للمجموعة، تبرز الملابس الخارجية التي تعد السمة المميزة لهذه العلامة التجارية، حيث تُظهر تصميمات معقدة وعقلانية تنبض بالإبداع.تتنوع القطع بين الأحجام غير المتماثلة والنسب الضخمة، مما يضفي لمسة من الرقي على التصميم. من المعطف الخندق إلى العباءات والجاكيتات، تأخذ الأزياء شكلًا ثلاثي الأبعاد يبرز التفاصيل الدقيقة والشغف الكبير في العمل المصمم.المجموعة تتميز باستخدام مواد مثل القطن الملتصق، جلد النابا الناعم، وصوف الكشمير، بينما تضفي الأزرار المعدنية تأثيرًا عصريًا.وقد تحولت السراويل بتصميماتها الخاصة إلى تنانير أنيقة من خلال إضافة الألواح المطبقة، كما تضفي الألواح المطوية المزخرفة والخياطة التفصيلية على الأورجانزا سلاسة وحركة للملابس والأحذية على حد سواء.الألوان في هذه المجموعة تتراوح من الأخضر الزيتوني إلى الزمردي، إضافة إلى البني الفاتح والجرافيت، مما يعزز من عمق وجاذبية التصاميم. لقد أصبحت هذه الألوان مرادفات للحداثة واللمعان، ليكون العرض بمثابة احتفال بالإبداع والجمال. (أنسامد).

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