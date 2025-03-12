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تعيين سيمون بيلوتي مديرًا إبداعيًا لدار جيل ساندر

12 مارس 2025, 09:41

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 12 - روما - أعلنت دار الأزياء جيل ساندر ومجموعة OTB عن تعيين سيمون بيلوتي مديرًا إبداعيًا للعلامة التجارية اعتبارًا من الآن. يُعتبر بيلوتي، الذي نشأ في ميلانو، إضافة قوية إلى جيل ساندر، حيث يأتي إلى الدار قادمًا من بالي مع خلفية فنية غنية وتأثير مبتكر.

على مدار مسيرته المهنية، شغل بيلوتي عدة مناصب مرموقة في علامات عالمية مثل A.F. فانديرفورست، جيانفرانكو فيري، دولتشي آند غابانا، بوتيغا فينيتا، إضافة إلى 16 عامًا قضاها في جوتشي، ما منحه خبرة واسعة في عالم الأزياء الفاخرة.

في تعليق له، قال رينزو روسو، رئيس مجموعة OTB: "سيمون يبدأ هذه الرحلة الجديدة بخبرة استثنائية وموهبة مميزة. خلال الفترة التي قضيناها معًا، شاركنا في بناء رؤية استراتيجية ورسالة جيل ساندر، التي تتميز بالابتكار والرقي، مما يجعلها علامة تجارية فريدة ومبدعة في عالم الموضة".

من جانبها، عبرت سيمون بيلوتي عن حماستها بالقول: "يشرفني الانضمام إلى جيل ساندر، دار أزياء تاريخية تمكنت من خلق جمالية جديدة بفضل نهجها الفريد وهوية قوية، التي كان لها تأثير كبير على مجتمع التصميم. أنا ممتنة لرينزو على ثقته بي وأتطلع للمساهمة في تطوير الإمكانات الكاملة للعلامة التجارية". (أنسامد).

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