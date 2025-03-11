معرض "فلفيت مى امور": تجربة فنية مبتكرة تحتفل بالمخمل

(أنسامد) - مارس 11 - روما - يحتفل متحف تيسوتو في براتو بالذكرى الخمسين لتأسيسه من خلال عرض فني استثنائي يسلط الضوء على مادة المخمل، في معرض يحمل عنوان"فلفيت مى امور"".يستضيف المتحف من 8 مارس إلى 8 يونيو، مجموعة من 24 شخصية مجسمة مصنوعة بالكامل من المخمل، في عرض فني غير مسبوق لم يتم تقديمه من قبل في أي متحف.إبداع وتصميم فني يتميز المعرض بمشاركة المصممين الإيطاليين ستيفانو كياساي وكورينا كياساي، اللذين قاما بابتكار هذه الشخصيات التي تمثل خيالًا مستقبليًا وتجريبيًا للأزياء. تصاميم الشخصيات تتنوع بين أشكال غريبة ومظهر عصري، تتيح للمشاهدين فرصة اكتشاف إمكانيات المخمل واستخدامه بطرق غير تقليدية. يعبّر هذا المعرض عن لغة معاصرة في عالم الأزياء، حيث يتم تسليط الضوء على الابتكار في المادة والعملية الإبداعية.يوركز المعرض على تقديم العمليات اليدوية الدقيقة والتجارب التقنية المتقدمة في تصميم المنسوجات. كما يقدم تشكيلة من الأقمشة التي تحاكي المخمل مثل الساتان، والبوبلين، والجبردين، والفوستيان، والدنيم، والأقمشة ذات السطح الأملس التي تُعامل بطرق مبتكرة، لتقديم تأثير بصري يشبه المخمل.يُعد المعرض بمثابة احتفال بإبداع صناعة المنسوجات المعاصرة، حيث يعكس تنوع المواد في تصميم الأزياء ويعزز التجريب والتلاعب بالأقمشة. يهدف المعرض إلى إعادة التفكير في حدود الأزياء والتعبير الفني، مقدماً للمشاهدين تجربة فريدة تأخذهم إلى عالم من الأشكال والألوان التي تلامس المستقبل.يعتبر المعرض فرصة فريدة للاحتكاك بالتطورات التقنية في عالم الأقمشة والتصاميم المبتكرة، في وقت يزداد فيه الاهتمام بالمواد غير التقليدية في صناعة الموضة. (أنسامد).

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