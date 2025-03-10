تعاون بين برادا والأمم المتحدة لتمكين المرأة في المكسيك

(أنسامد) - مارس 10 - روما - أطلقت دار الأزياء الإيطالية الفاخرة "برادا" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان برنامجًا ثقافيًا جديدًا في المكسيك بعنوان "تعبيرات الموضة: القصص التي ترتديها" وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.يهدف البرنامج إلى استخدام الموضة كوسيلة لتعزيز تمكين المرأة ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي.رغم أنها لم تتعلم القراءة والكتابة، اكتشفت لورا إحدى المشاركات في البرنامج في سن الستين طريقتها في التعبير عن مهاراتها من خلال الحرف اليدوية. وقالت: عندما أعمل على إبداعاتي اليدوية، لا أفكر في أنني لا أستطيع القراءة.تتناول النسخة الثالثة من المبادرة تعزيز المواهب النسائية، والوقاية من العنف ضد النساء، وتعزيز الوصول إلى الصحة الجنسية والإنجابية.يشارك في البرنامج 46 شخصا من ولاية كيريتارو في المكسيك، حيث ستقوم الحرفيات الأكبر سنًا بتوجيه الأصغر سناً، مما يعزز تبادل المعرفة وتكوين شبكة دعم نسائية داخل المجتمع.سيتم تنفيذ دورة تدريبية تتضمن إنشاء مجموعة من الأزياء، وسيستمر البرنامج من أبريل 2025 حتى فبراير 2026، حيث سينتهي بدورات تتعلق بالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان، مع تقديم جلسات توعية حول الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والحصول على خدمات الدعم والاستشارة، والصحة الجنسية والإنجابية. (أنسامد).

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