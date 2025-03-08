معرض حول أزياء الرجال في عصر جياكومو كازانوفا

(أنسامد) - مارس 8 - روما - يستضيف متحف وقصر موتشينيجو في فينيسيا معرضا حول أزياء الرجال في القرن الثامن عشر، خلال فترة حياة جياكومو كازانوفا، الكاتب والشاعر والمغامر والدبلوماسي المعروف، وذلك في الفترة من 7 مارس إلى 27 يوليو 2025.يتناول المعرض الذي تنظمه مؤسسة المتاحف المدنية في البندقية، التغيرات الاجتماعية والجمالية التي شكلت مفهوم الأناقة والجاذبية في الملابس الرجالية في ذلك العصر، مع التركيز على كيفية تحول الأزياء من تعبير عن القوة إلى رمز للرفاهية والثقافة.يعكس المعرض تطور ملابس الرجال في القرن الثامن عشر، حيث ظهرت الملابس المكونة من ثلاث قطع (الجاكيت، السترة والسراويل) والتي كانت تمثل تحوّلًا نحو البساطة والأناقة الراقية بعيدًا عن الزخرفة المفرطة.ينقسم المعرض إلى عدة أقسام موضوعية، كل منها مخصص لجانب هام يعكس تحول أزياء الرجال. تأتي العديد من المعروضات من مجموعات المتحف بجانب قطع مستعارة من متحف ستيبريت في فلورنسا. (أنسامد).

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