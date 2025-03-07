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دار فالكونيري تكشف عن مجموعة حصرية من المعاطف

مزينة بتفاصيل فنية يدوية

07 مارس 2025, 09:15

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 7 - روما - أعلنت علامة فالكونيري عن إطلاق مجموعة جديدة وحصرية من المعاطف المبطنة بالكشمير، والتي تأتي بتصاميم فاخرة وألوان مميزة.

تتميز هذه المعاطف بتفاصيل زهرية مرسومة يدويًا، لتُضفي لمسة فنية خاصة على كل قطعة. لا تقتصر تفاصيل الزهور في هذه المجموعة على الزخارف الجميلة، بل تحمل معانٍ عميقة.

لتدشين هذه المجموعة، اختارت فالكونيري 23 متجرًا في مختلف أنحاء إيطاليا حيث سيتمكن الزبائن من اكتشاف وشراء هذه المعاطف الفاخرة بشكل حصري.

يعد الحدث التقديمي، الذي يحمل عنوان "زهرة التفتح"، بتقديم تجربة غامرة لعشاق الموضة، حيث يتم الاحتفاء بالاتحاد بين الطبيعة والتصميم، مما يعكس رؤية فالكونيري في دمج الجمال الطبيعي مع الفخامة العصرية. (أنسامد).

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