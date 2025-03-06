معرض "ميرافيليا- صناع الجمال لمدة 50 عامًا" فى ميلانو

(أنسامد) - مارس 6 - روما - بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها، نظمت علامة سانتوني الشهيرة معرضًا استثنائيًا في أسبوع الموضة بميلانو، تحت عنوان "ميرافيليا- صناع الجمال لمدة 50 عامًا".المعرض، الذي أقيم في جاليريا ميرافيليا، يمثل تكريمًا للحرفيين الذين يقفون وراء الحرفية العالية التي تميز منتجات سانتوني، ويعرض أعمالهم التي تمتد عبر عقود من العمل المتقن.في قلب المعرض، قام المصور جاك دافيسون بتوثيق لحظات عمل الحرفيين، مُظهِرًا الإبداع والاهتمام بالتفاصيل في كل مرحلة من مراحل صناعة الأحذية. كما يعرض المعرض أدوات الحرفيين القديمة التي تحمل آثار الاستخدام الطويل، ما يعكس التميز والمهارة العالية في تحويل المواد الخام إلى منتجات فاخرة.ويُختتم المعرض بعرض مجموعة ميرافيليا، وهي مجموعة مميزة من الموديلات الأيقونية للرجال والنساء، التي تمثل جوهر هوية سانتوني.هذه المجموعة هي تجسيد حقيقي للابتكار والتقاليد التي تتميز بها العلامة على مدار خمسين عامًا من الحرفية والجودة. (أنسامد).

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