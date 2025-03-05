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اطلالات إيطالية ساحرة على السجادة الحمراء في حفل أوسكار 2025

05 مارس 2025, 09:37

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 5 - روما - تألقت الأزياء الإيطالية الراقية على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025 الذي أقيم مساء الأحد، حيث اجتمع أبرز نجوم هوليوود والمخرجين والمنتجين من جميع أنحاء العالم داخل مسرح دولبي في لوس أنجلوس. وكان لافتًا أن الأزياء الفاخرة كانت أحد الفائزين في هذه الأمسية المليئة بالنجوم.

من أبرز الإطلالات، ظهرت نجمة فيلم "Wicked" أريانا غراندي بفستان مذهل من Schiaparelli باللون الوردي الباهت، حيث جمع بين التصميم المعماري والتنورة الواسعة المصنوعة من التول، بالإضافة إلى كورسيه منحوت مستوحى من أعمال الفنان ألبرتو جياكوميتي.

أما الممثلة الإيطالية ألبا رورواشر، فقد اختارت فستانًا أسود من فالنتينو تميز بالكشكشة التي أضافت لمسة من الرومانسية والأنوثة.

كما أبدع مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني في تقديم تصاميم راقية خلال حفل الأوسكار، حيث ارتدت النجمتان ديمي مور وفيلسيتي جونز فساتين لامعة من خط أرماني بريفي، مستوحاة من أسلوب هوليوود الكلاسيكي. وكانت هذه الإطلالات بمثابة تكريم لأسلوب الأزياء الفاخرة التي كانت سائدة في الزمن الذهبي للسينما.

وعلى منصة عرض أزياء جورجيو أرماني في أسبوع الموضة بميلانو، قدم المصمم مجموعته لخريف وشتاء 2025-2026 التي حملت اسم "Roots"، والتي كانت مليئة بالملابس الراقية والمستوحاة من عناصر الطبيعة.

تضمنت المجموعة إطلالات ساحرة من فساتين سهرة فضية، مع إضافة لمسات بسيطة في تصميمات الملابس النهارية مثل السراويل البالازو والسترات المتعرجة.

وفي تصريح له، قال أرماني: "أردت أن أتخيل تناغمًا جديدًا لأنني أعتقد أنه ما نحتاجه. في هذا الموسم، فكرت في الجذور، وابتكرت ملابس تأخذ ألوان الأرض والمعادن وبعض المناظر الطبيعية المحروقة من الشمس".

أما الحفل نفسه فقد شهد حضور العديد من الشخصيات البارزة، من بينهم الناجية من الهولوكوست وعضوة مجلس الشيوخ ليليانا سيجري، والممثلات ليلي جيمس، ومارجريتا باي، وفيتوريا بوتشيني، إلى جانب العديد من الوجوه المعروفة في صناعة السينما. (أنسامد).

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