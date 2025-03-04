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وسائل الإعلام: برادا في مفاوضات لشراء فيرساتشي

السعر قد يصل إلى 1.5 مليار يورو، بحسب بلومبرج

04 مارس 2025, 09:21

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - مارس 4 - روما - أفادت وكالة بلومبرج أن شركة برادا الإيطالية للأزياء الفاخرة تجري مفاوضات لشراء فيرساتشي من المستثمر الأمريكي كابري هولدينجز، وذلك مقابل سعر قد يصل إلى حوالي 1.5 مليار يورو. ووفقاً للتقارير، من المتوقع أن يتم إتمام الاتفاق بين شركة برادا، ومقرها ميلانو، وكابري المدرجة في بورصة نيويورك بحلول نهاية شهر مارس.

من شأن هذه الصفقة أن تعزز من قدرة برادا على المنافسة بشكل أكبر مع أبرز اللاعبين في قطاع الأزياء الفاخرة، مثل مجموعة LVMH الفرنسية، المالكة لعلامات تجارية مرموقة مثل لوي فيتون وكيرينج، التي تمتلك دور أزياء شهيرة مثل إيف سان لوران وجوتشي وبالنسياغا وبوتيجا فينيتا.

كما أن هذه الصفقة ستعيد فيرساتشي إلى مالك إيطالي، مما يعد تحولاً مهماً بعد سنوات من ملكية العلامات التجارية الفاخرة الإيطالية من قبل مستثمرين أجانب.

تأسست برادا في عام 1913 في ميلانو على يد ماريو برادا، ثم تولت حفيدته ميوتشيا برادا قيادة الشركة في أواخر السبعينات، وحولت دار الأزياء التي كانت تختص بالسلع الجلدية إلى واحدة من أقوى دور الأزياء الجاهزة في العالم. كما أسست ميوتشيا برادا علامة Miu Miu التي تعد فرعاً من شركة برادا.

أما شركة كابري فكانت تُعرف سابقاً باسم "مايكل كورس"، ولكنها غيرت اسمها بعد استحواذها على ماركة Jimmy Choo في عام 2017، ثم فيرساتشي في عام 2018. (أنسامد).

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