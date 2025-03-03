مجموعة أزياء الإيطالية إليزابيتا فرانكي تحتفي بتمكين المرأة

(أنسامد) - مارس 3 - روما - عرضت إليزابيتا فرانكي مجموعتها لخريف وشتاء 2025 في قصر أتشربي، والتي جاءت مستوحاة من قوة وثقة النساء وتعبيرا عن تمكين المرأة. تمزج المجموعة بين بدلات ذات أكتاف مبطنّة مستوحاة من فترة الثمانينات وأسلوب التسعينات.أقيم عرض أزياء المجموعة في قاعات قصر أتشربي، الذي يعد بمثابة جوهرة معمارية من القرن السابع عشر، وكان في السابق منزل الماركيز لودوفيكو أتشربي.وقالت مصممة الأزياء الإيطالية : تعتبر هذه المجموعة بمثابة تكريم لقوة وحرية المرأة التي لا تخشى التعبير عن نفسها، والتي تحتفل بأنوثتها وجرأتها بسهولة وعزم، مضيفة: لقد اخترت قصر أتشربي ليكون مكانًا لعرض الأزياء، لأنه يعكس الفخامة والجرأة.وتابعت: يروي كل فستان قصة امرأة تتحدى التقاليد بالأناقة دون أن تتخلى أبدًا عن قوتها.تدمج المجموعة الجديدة الأناقة والتحدي مع تصاميم دقيقة تتميز بها عناصر المجموعة، مثل السترات الجلدية غير التقليدية، والمعاطف الفاخرة، والتنانير المتوسطة والملابس الضيقة. (أنسامد).

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