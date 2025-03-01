مجموعة هوجان الجديدة مستوحاة من ميلانو

(أنسامد) - مارس 1 - روما - تستلهم مجموعة هوجان لخريف/شتاء 2025-2026 تصاميمها من النسيج الحضري لمدينة ميلانو، موطن العلامة التجارية.وجاءت مجموعة هوجان الجديدة مستوحاة من وفرة الرخام والحجر الجيري والأجزاء المعدنية الموجودة في واجهات ومداخل المباني التاريخية في ميلانو، لتترجمها إلى تصاميم أنيقة ومريحة باستخدام مواد ثمينة وألوان متناسقة.تتميز المجموعة بأحذية جديدة تتناسب مع الملابس الجاهزة، وحقائب يد ذات تصميم مبتكر وأنيق تجسد روح وحيوية ميلانو.تضم المجموعة العديد من العناصر، مثل الأحذية الرياضية، والأحذية المبطنة والأحذية المسطحة والمريحة الأنيقة، جميعها مصنوعة من جلود ومواد عالية الجودة. كما تم تطوير التصاميم التقليدية للعلامة التجارية من خلال مزيج من الأناقة واللمسات الجديدة، مع التركيز على الحرفية وجودة الجلود. (أنسامد).

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