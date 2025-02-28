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ماركة كي واي تحتفل بمرور 60 عاما على تأسيسها

28 فبراير 2025, 09:29

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 28 - روما - تحتفل علامة كي واي بمرور 60 عامًا على تأسيسها من خلال عرض أزياء مميز ومعرض في متحف بيرماننت خلال أسبوع الموضة في ميلانو، في حدث يكرّم جذور العلامة التجارية وأيقونتها الشهيرة: سترة المطر التي باتت جزءًا من الثقافة اليومية.

أصبحت هذه القطعة بمثابة رمز عالمي، تمامًا كما هو الحال مع العديد من المنتجات الأخرى مثل قبعات بورسالينو ومصاصات شوبا شوبس.

يتناول المعرض المتنقل تحت عنوان "في حياتك - الجانب الخفي للأشياء اليومية" تأثير هذه العلامات التجارية على حياتنا اليومية. ويجمع المعرض بين مختلف المجالات مثل الموضة والفن والتصميم، مشكلًا تداخلًا ثقافيًا يعكس تأثير هذه المنتجات على حياتنا اليومية.

سيواصل المعرض الذي تستضيفه ميلانو، جولته في لندن وسول وباريس، ليعرض إبداعات فنانين معاصرين مثل باتريشيا أوركيولا وأوليمبيا زاغنولي، اللذين قاما بإعادة تفسير هذه الكلاسيكيات بأسلوبهم الخاص.

من خلال المعرض، يتم تسليط الضوء على الأيقونات الأرشيفية التي شكلت هوية K-way، بما في ذلك سترة المطر Le Vrai، التي أُطلقت في عام 1965.

وقد تم استلهام تصاميم جديدة للأزياء الخارجية من هذه القطعة الأيقونية، لتظهر بتصاميم عصرية بخطوط نظيفة، إضافة إلى العديد من القطع الجديدة مثل التنانير المصنوعة من الصوف والنايلون، السراويل الراقية، وفساتين الغوص. ومن أبرز منتجات المعرض، حقائب PVC التي تم تصميمها بالتعاون مع ماركة Cahu.

سيكون الحدث مفتوحًا للجمهور مجانًا ويشمل مجموعة من الأنشطة الجذابة مثل ورش العمل والمقابلات والفعاليات المتنوعة. كما يشارك في المعرض المدارس ومدينة ميلانو التي أعلنت رعايتها لهذا الحدث، مما يجعله تجربة غنية ومميزة.

منذ عام 1965، استطاعت K-way أن تثبت مكانتها كأحد الأسماء البارزة في عالم الأزياء، متجاوزة الحدود الزمنية والمكانية لتصبح جزءًا من الحياة اليومية للعديد من الأشخاص حول العالم. (أنسامد).

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