الاتجاهات المستقبلية في صناعة الأحذية في معرض ميكام

(أنسامد) - فبراير 26 - روما - في معرض ميكام الدولي للأحذية الذي يُقام حاليًا في معرض ميلانو رو، تُعرض أحدث الاتجاهات والتصاميم للأحذية لموسم خريف وشتاء 2025.المعرض، الذي يضم أكثر من 853 علامة تجارية من 28 دولة، يقدم مجموعة من الأفكار المبتكرة التي تجمع بين التكنولوجيا والراحة والأناقة، مع لمسات من الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات ورصد الاتجاهات.ويضم المعرض الموديل اليوتوبي العملي الذى يركز على البساطة والراحة، مع أحذية ناعمة، أحذية رياضية بكعب مدمج، وأحذية طويلة ذات كعب محدب. تم استخدام الجلود المدبوغة بشكل واسع، مع لمسات نهائية مطاطية غير لامعة. الألوان التي تميز هذا الاتجاه هي الرمادي، الأبيض الضبابي، والأخضر الليموني.وهناك الكلاسيكيات المتجددة وتعيد تصور الأحذية التقليدية ويجددها، حيث تبرز أحذية ذات الكعب العالي، وأحذية البولينج، وأحذية الكاحل. الألوان تتراوح بين البني، الأحمر، البرتقالي المرجاني، والأخضر النعناعي، مع مواد تتنوع بين الطلاء اللامع والقوام الحيواني الغريب.والاحذية التى تعكس الحرفية التأملية وهو توجه يمزج بين الروحانية والحرفية، حيث يمكن ملاحظة أحذية راقصات الباليه، القباقيب الفروية. الألوان السائدة هي البني الدافئ، الأخضر الطحلبي، مع اللون العنابي والبرتقالي.و يقدم اتجاه الدهشة مظهرًا جماليًا بديلًا، حيث يتم استخدام الحذاء الكلاسيكي مع رباط متقاطع، إضافة إلى المضخات المزخرفة بأشرطة وحذاء الساق العريض. تجمع المواد بين الجلد الناعم والمخمل، ويُعالج الجلد ليبدو لامعًا أو باهتاً، مما يعطي مظهرًا متدهورًا ومعاصرًا. (أنسامد).

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