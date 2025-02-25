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افتتاح صالونات عرض إكسسوارات الموضة في معرض ميلانو

الحدث الأبرز في صناعة الموضة لعام 2025

25 فبراير 2025, 08:21

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 25 - روما - افتتحت صالونات عرض إكسسوارات الموضة في معرض ميلانو رو، الحدث الذي يجمع أبرز العلامات التجارية في قطاع الأزياء والإكسسوارات، ويعرض أحدث ما توصلت إليه هذه الصناعة من حقائب، أحذية، إكسسوارات وغيرها.

ويأتي هذا الحدث في وقت حساس بعدما أغلق القطاع عام 2024 بحجم أعمال بلغ 30 مليار يورو، وصادرات تقدر بحوالي 25 مليار يورو، بالإضافة إلى مشاركة نحو 10 آلاف شركة وأكثر من 140 ألف موظف.

المعرض يضم خمسة أحداث رئيسية هي:ميلانو فاشون وجيويلز وميكام ميلانو وميبيل وذى وان ميلانو ولينيا بيل.

وتقدم هذه المعارض، أحدث ابتكارات 2858 علامة تجارية من مختلف أنحاء العالم، حيث تمثل هذه العلامات 46% منها شركات دولية قادمة من 51 دولة.

وتستمر فعاليات المعرض حتى 25 فبراير، باستثناء معرض لينيابيل الذي سيستمر حتى 27 فبراير، مما يعكس ديناميكية القطاع وقوة تأثيره على الاقتصاد المحلي والدولي. (أنسامد).

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