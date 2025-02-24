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مؤسسة جارافاني جياميتي، مركز جديد للفن والأزياء في روما

24 فبراير 2025, 08:06

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 24 - روما - تم تدشين مؤسسة "جارافاني جياميتي" في روما على يد فالنتينو جارافاني وجيانكارلو جياميتي بهدف تعزيز الجمال والفن ودعمهما.

تُعد هذه المؤسسة استمرارًا لشغفهما بالجمال الذي ألهم حياتهما وأعمالهما. يقع مقرها في ساحة مينيانيللي في روما، حيث كانت تقع دار الأزياء الشهيرة التي أسسها جارافاني في الستينيات من القرن الماضي.

تهدف المؤسسة، التي أُسست في عام 2016، إلى الحفاظ على الجمال وتطويره، وتعمل على الترويج للموهبة والإبداع والثقافة. وتحت شعار "الجمال يخلق الجمال"، تسعى إلى إحداث تأثير ثقافي إيجابي في العالم ودعم المواهب الشابة في الموضة والفن.

وفي بيان تدشين المؤسسة، قال جارافاني وجياميتي : لقد كان الجمال دائمًا دليلنا وملهمنا. لقد كرسنا حياتنا للاحتفال به، واكتشاف تفاصيله اللامتناهية ومشاركتها مع العالم.

وأضافا: نحن نؤمن بأن الجمال لديه القدرة على الارتقاء والتغيير وترك علامة لا تمحى في حياة الناس. وتابع البيان: من خلال المؤسسة، نريد أن نشارك ونعطي للعالم ما أعطانا إياه الجمال، ودعم الموهبة والإبداع والثقافة.

في الربيع المقبل، ستفتتح المؤسسة قسم PM23 في أحد أجنحة قصر جابرييلي مينيانيللي الذي تم ترميمه ليكون مركزًا دوليًا للفن والموضة والثقافة. سيتم افتتاحه بمعرض يمثل بداية برنامج لمعارض الأزياء والفنون.

يعتبر اختيار روما لاستضافة المقر الرئيسي للمؤسسة بمثابة دليل على شغف جارافاني وجياميتي بالعاصمة، حيث أنهما منذ الستينيات وبفضل رؤيتهما الجمالية، رفعا الموضة إلى مستوى عالمي من الانسجام والكمال. (أنسامد).

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