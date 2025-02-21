إيطالىا قطاع الأحذية يسجل تراجع في الصادرات والمبيعات

(أنسامد) - فبراير 21 - روما - شهد قطاع الأحذية فى إيطاليا انخفاضًا في صادراته ومبيعاته خلال عام 2024، حيث سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 8.4٪ من حيث القيمة، بينما تراجعت المبيعات بنسبة 9.4٪، إلى جانب انخفاض في الإنتاج.ورغم هذه النتائج السلبية، فإن التوقعات تشير إلى تحسن تدريجي في السوق مع نهاية العام، وفقًا لما أكدته جيوفانا سيوليني، رئيسة شركة Micam وAssocalzaturifici.وفيما يتعلق بالآفاق المستقبلية، يترقب القطاع النسخة التالية من معرض الأحذية Micam، الذي سينطلق يوم الأحد 23 فبراير في Fiera Milano Rho. سيجمع المعرض 853 علامة تجارية، منها 415 إيطالية و438 دولية من 28 دولة، ليعرض أحدث الابتكارات في عالم الأحذية.من بين أبرز معالم المعرض هذا العام، منطقة Micam X، وهي مركز الابتكار الذي تنظمه Spin360 ويُركز على تطور المنتج في القطاع.كما ستشهد منطقة الشركات الناشئة الإيطالية ظهور العديد من الشركات الصغيرة المبتكرة مثل Lubello وRE49 وYush، والتي سيتم عرض مقترحاتها بالتعاون مع StyleIT وبفضل دعم Ice وMaeci.كما سيتم تخصيص منطقة للمصممين الناشئين التي ستجمع 12 مبدعًا من جميع أنحاء العالم تم اختيارهم من قبل لجنة تحكيم من الخبراء. وفي خطوة إضافية تهدف إلى تشجيع الشباب على الانخراط في قطاع الأحذية، سيتم تقديم منطقة الأكاديمية، وهي مساحة تهدف إلى تعريف الجيل الجديد بعالم الأحذية وفتح آفاقهم للابتكار. (أنسامد).

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