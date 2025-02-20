هوس القطط: 7 أماكن آمنة للقطط يمكن زيارتها

(أنسامد) - فبراير 20 - روما - من منزل همنغواي إلى شوارع البندقية وسوق إسطنبول، هناك أماكن في جميع أنحاء العالم حيث تُعتبر القطط أبطالًا بلا منازع.بمناسبة اليوم العالمي للقطط في 17 فبراير، أجرى ماكسيميليان شميت، المدير الإداري لشركة CamperDays، بحثًا حول أبرز الوجهات التي تعد ملاذًا للقطط، لتكون بمثابة رحلة غير تقليدية لعشاق القطط الذين يطمحون للاستمتاع بعطلة مميزة وسط هذه الكائنات الساحرة.تعتبر مدينة البندقية الساحرة، التي ترتفع على قنواتها الزمردية، وجهة لا يمكن تفويتها لعشاق الفن والتاريخ والثقافة. لكن وراء هذه الجماليات، تعيش أعداد كبيرة من القطط التي جلبها التجار خلال العصور الوسطى لمكافحة الفئران في السفن.استقرت العديد من هذه القطط في أرجاء المدينة، وخصوصًا في منطقة مالاموكو على جزيرة ليدو، حيث تعيش أكثر من 250 قطة في بيئة طبيعية. كما يمكن للزوار التوجه إلى مكتبة أكوا ألتا، الواقعة شمال ساحة سان ماركو، حيث تجد القطط وهي نائمة بين أكوام الكتب والمخطوطات.وهناك منزل همنغواي في كي ويست (فلوريدا، الولايات المتحدة): هذا المنزل التاريخي كان موطنًا للعديد من القطط من سلالة "مانكس"، والعديد منها لا يزال يعيش هنا اليوم.كما توجد مكتبة القطط في كيوتو (اليابان)، وهي مكتبة فريدة من نوعها، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالكتب والتفاعل مع القطط التي تعيش داخل المكتبة، مما يخلق تجربة مريحة ومميزة لمحبي الكتب والقطط على حد سواء.وهناك أيضا جزيرة القطط في تاماجوشيما (اليابان): تعرف هذه الجزيرة بأنها "جنة القطط"، حيث يعيش أكثر من 100 قطة بحرية، وتعتبر من أبرز وجهات السياحة لعشاق القطط الذين يمكنهم قضاء وقت ممتع في مشاهدة القطط في بيئتها الطبيعية.وهناك مقاهي القطط في بانكوك (تايلاند)، حيث تتسم تايلاند بوجود العديد من مقاهي القطط المنتشرة في مختلف مدنها، حيث يمكن للزوار الاسترخاء وسط القطط أثناء تناول قهوتهم المفضلة. وهي مكان مثالي للتفاعل مع القطط في بيئة هادئة.وتوجد أيضا جزيرة القطط في كيوس (اليونان): تعد جزيرة كيوس اليونانية ملاذًا للقطط التي تعيش بحرية في شوارعها وأزقتها. تتمتع القطط هناك بمكانة خاصة، حيث تجذب السياح الذين يتوافدون لمشاهدتها والاستمتاع بجو الجزيرة الفريد.سوق القطط في إسطنبول (تركيا): تعتبر القطط جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية في إسطنبول، حيث يمكن رؤيتها في الأسواق مثل البازار الكبير والأزقة القديمة. تعيش القطط هناك بحرية، ويمكن للزوار التفاعل معها أثناء تجولهم في المدينة. (أنسامد).

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