مؤسستى جارافاني وجياميتي تعززان قوة روما الثقافية والفنية

(أنسامد) - فبراير 19 - روما - في خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة العاصمة الإيطالية كمركز عالمي للفن والموضة، قام رئيس بلدية روما، روبرتو جوالتيري، وعدد من أعضاء المجلس البلدي بزيارة مقر مؤسسة فالنتينو جارافاني وجيانكارلو جياميتي في ساحة ميجنانيللي.وخلال الزيارة، أكد أليساندرو أونوراتو، مستشار الرياضة والسياحة والأزياء والأحداث الكبرى في روما، أن "ولادة مؤسسة فالنتينو جارافاني وجيانكارلو جياميتي ستكون نقطة قوة لمدينة روما، حيث ستسهم في تطور فريد للأزياء والفن على المستوى الدولي". وأضاف أونوراتو أن المؤسسة ستكون بمثابة نقطة مرجعية للمبدعين الشباب، وستوفر فرصًا لتطوير مهاراتهم في مجالات الفنون والموضة.وأشار أونوراتو أيضًا إلى أهمية استعادة وإعادة تطوير المبنى التاريخي الذي يحتضن المؤسسة في موقع مركزي مثل ساحة ميجنانيللي، معربًا عن فخره بالمشروع الذي سيعيد للمكان بريقه بفضل الاستثمارات الخاصة.من جهته، أشار رئيس بلدية روما، روبرتو جوالتيري، إلى أن "المؤسسة ستكون بمثابة جسر يربط بين الماضي والحاضر، معززًا مكانة روما كمركز ثقافي وفني هام". كما شارك في الزيارة أعضاء المجلس البلدي، يوجينيو باتاني، مسؤول الشؤون الحركية والنقل، وأورنيلا سيجناليني، مسؤولة الأشغال العامة. (أنسامد).

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