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إطلاق خزانة الملابس لمؤسسةبروجيتو أكرا بالتعاون مع H&M

18 فبراير 2025, 09:30

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 18 - روما - تم إطلاق خزانة الملابس الاجتماعية الجديدة في روما، التي أنشأتها مؤسسة بروجيتو أكرا بالتعاون مع H&M Italia، وذلك لدعم 100 شخص من الأسر المهمشة والمشردين شهريًا.

المبادرة تهدف إلى توفير الملابس والإكسسوارات اللازمة مجانًا للأفراد الذين يعانون من صعوبات اقتصادية، مما يمنحهم الفرصة لاختيار ما يحتاجونه في بيئة دافئة تضمن لهم كرامتهم.

الخزانة، التي تم افتتاحها داخل كازا ديل فولونتارياتو في روما، تعمل في إطار منتدى القطاع الثالث في لاتسيو، وتمثل خطوة مهمة في دعم الأنشطة الاجتماعية في العاصمة الإيطالية. المشروع يعتمد على مساهمة H&M Italia في التبرع بالملابس والأثاث، مما يتيح تقديم خدمات دعم حيوية للمجتمع المحلي.

يستفيد من هذه الخدمة 70 شخصًا يتم تحديدهم من خلال الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى حوالي 30 شخصًا آخرين من المنطقة، مثل المشردين أو من يعانون من صعوبات اقتصادية. هؤلاء الأفراد يتمكنون من زيارة الخزانة بشكل شهري واختيار الملابس والإكسسوارات التي يحتاجونها مجانًا.

و تدير المؤسسة بالفعل خدمات أخرى في الموقع، مثل سوق التضامن لدعم الغذاء ومكتب الاستماع والتوجيه الذي يقدم الإرشاد والمساعدة للأفراد في المنطقة. يهدف المشروع إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتقديم دعم ملموس للأشخاص الذين يعانون من صعوبات حياتية.

تُعد هذه الخزانة هي الثانية من نوعها في إيطاليا، بعد تلك التي تم افتتاحها في ميلانو في سبتمبر الماضي، ومن المقرر أيضًا افتتاح زاوية جديدة في مدينة باري خلال هذا العام، مما يساهم في توسيع نطاق هذه المبادرة الإنسانية. (أنسامد).

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