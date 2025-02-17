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أسبوع الموضة في ميلانو:الإكسسوارات تسطع على منصات العرض

17 فبراير 2025, 09:23

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 17 - روما - في إطار استعدادات أسبوع الموضة في ميلانو، الذي سيُقام من 25 فبراير إلى 3 مارس 2025، سيتم تسليط الضوء على مجموعة متنوعة من الإكسسوارات التي تعد من التفاصيل الأساسية لتزيين كل اتجاه في الموضة.

سيكون هذا الحدث فرصة للمصممين والعلامات التجارية العالمية للتألق بتقديم تصاميم جديدة لأزياء خريف/شتاء 2025/2026.

يأتي قطاع الإكسسوارات في وقت حاسم حيث اختتم عام 2024 بحجم أعمال بلغ 30 مليار ريال سعودي، مع صادرات بقيمة 25 مليار ريال، ووجود نحو 10 آلاف شركة في السوق تضم ما يقارب 140 ألف موظف. هذا النمو يعكس أهمية الإكسسوارات كجزء لا يتجزأ من صناعة الموضة العالمية.

ستكون الفعاليات فرصة للمناقشات بين المشغلين الرئيسيين في الصناعة ودعم رواد الأعمال في مواجهة التحديات الكبرى مثل القضايا الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة.

تُعتبر هذه الفعاليات بمثابة منصة مهمة للابتكار والتواصل بين مختلف اللاعبين في صناعة الموضة، مما يعزز فرص التعاون والتطور في القطاع رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. (أنسامد).

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