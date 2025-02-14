وايت: من معرض أزياء إلى منصة تطوير للشركات الصغيرة والمتوسطة

(أنسامد) - فبراير 14 - روما - من 19 شركة في نسخته الأولى إلى 300 شركة في النسخة التالية، ومن منصة عرض فقط إلى منصة تطوير للشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق الجديدة بالشرق الأوسط، تحول مسار معرض "وايت" الذي أسسه ماسيميليانو بيزي على مدار 25 عامًا، ليصبح اليوم نقطة لقاء أساسية في صناعة الأزياء.يمثل المعرض، الذي سيقام في الفترة بين 27 فبراير و2 مارس في قلب منطقة تورتونا للأزياء في ميلانو، اليوم منبرًا جديدًا للمصممين والشركات الصغيرة والمتوسطة. في خطوة استراتيجية جديدة، تم توقيع اتفاقية مع دائرة قادة التجزئة في المملكة العربية السعودية، حيث سيتم من خلالها اختيار مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل جديدة في المملكة وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، وهو ما يعكس التزام "وايت" بتوسيع تأثيره ودعمه لنمو هذه الشركات في المنطقة.أما بريندا بيلي، الرئيسة التنفيذية لشركة "وايت"، فتؤكد أن هذا هو الوقت المثالي للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، مشيرة إلى أن "أقسام السلع الفاخرة في الشرق الأوسط تبحث عن ابتكارات لتحسين هياكلها.ولفتت إلى أن السوق في حاجة إلى تغيير مزيج العلامات التجارية لتطوير سلع فاخرة جديدة تتمتع بجودة عالية ولكن بأسعار مناسبة، وهذا هو بالضبط ما تقدمه الشركات الصغيرة والمتوسطة.ويستمر المعرض في تعزيز هوية مدينة ميلانو كعاصمة للأزياء، حيث سيستضيف في أسبوع الموضة المقبل 55% من العلامات التجارية الإيطالية و45% من العلامات التجارية العالمية.وبالرغم من أن شعار "صنع في إيطاليا" يظل ركيزة أساسية، يؤكد المنظمون أن الإبداع ليس له حدود. في "الغرف السرية" للمعرض، ستعرض علامات تجارية مبتكرة مثل "Yid'Phrogma" الصينية المستوحاة من الثقافة التبتية، و"ماز مانويلا ألفاريز" الكولومبية التي تعتمد على الحرفيين المحليين في إنتاج ملابسها، و"كارولكسوت" الإستونية التي تميزها خلفيتها الفريدة، بالإضافة إلى العديد من العلامات الأخرى مثل "Rene" و "Oh Carla" الإيطالية. (أنسامد).

ALL RIGHTS RESERVED © Copyright ANSA