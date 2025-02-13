المغنى اكيلي لاورو يعرض أزياء دولتشي& جابانا في سانريمو

(أنسامد) - فبراير 13 - روما - أعلن أكيلي لاورو عبر حسابه على إنستجرام عن تعاونه مع المصممين الإيطاليين الشهيرين دومينيكو دولتشي وستيفانو جابانا لتصميم إطلالاته في مهرجان سانريمو لهذا العام.يذكر أن أكيلي لاورو قد شارك لأول مرة في مهرجان سانريمو عام 2020، حيث أذهل الجمهور بإطلالته المستوحاة من القديس فرانسيس، والتي كانت تتضمن زيًا فخمًا من تصميم غوتشي آنذاك. وقد تميزت إطلالته حينها بإزالة العباءة الفاخرة لتكريس نفسه لحياة الفقراء، بينما ظهر في بدلة جسم مطرزة أظهرت بنيته الجسدية المذهلة.هذا العام، يعود لاورو إلى سانريمو بشكل أكثر أناقة من أي وقت مضى، حيث يعكس تعاونه مع دولتشي آند جابانا إبداعًا جديدًا. في الصورة التي نشرها على إنستغرام، يظهر لاورو في إطلالة داكنة أنيقة، حيث يجلس على كرسي من تصميم D&G، مرتديًا معطفًا منحوتًا وقبعة واسعة الحواف.هذه الإطلالة تحمل إشارة إلى قبعة مشابهة لتلك التي ارتدتها ميلانيا ترامب في حفل تنصيب زوجها، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلا أن قبعة لاورو تضيف لمسة من الغموض، التي تعتبر جزءًا من شخصيته الفنية المميزة.في النهاية، اختتم لاورو منشوره بتأكيده على أن "السيولة" في التعبير عن الذات هي جزء من رحلة تتبادل الأرواح، وهي التي تشكل جزءًا من شخصيته الفنية العميقة. (أنسامد).

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