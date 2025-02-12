أسلوب الروك من تصميم إنريكو كوفيري لمودا في سانريمو

(أنسامد) - فبراير 12 - روما - بمناسبة الدورة الخامسة والسبعين لمهرجان الأغنية الإيطالية، من 11 إلى 15 فبراير تعود فرقة مودا إلى مسرح أريستون، حيث اختارت ارتداء ملابس من تصميم فرانشيسكو مارتيني كوفيري، حيث قام المصمم بخلق إطلالات مميزة تجمع بين أسلوب الروك الأيقوني للفرقة وألوان وطبعات نابضة بالحياة تعكس طابع علامته التجارية.تتضمن الإطلالات التي صممها إنريكو كوفيري مزيجًا من العناصر التي شكلت دائمًا جزءًا من أسلوب مودا، مع دمجها بالألوان الزاهية والطبعات المميزة التي تشتهر بها العلامة التجارية. هذه الإطلالات تُعد رحلة بصرية، حيث تتطور الإطلالة مع كل أمسية من المهرجان، وتصل إلى ذروتها في اليوم الأخير.تأخذ هذه الأزياء في اعتبارها الأنماط الشخصية المختلفة لأعضاء الفرقة، بما في ذلك فرانشيسكو، المعروف بـ "كيكو"، وإنريكو، ودييجو، وستيفانو، وكلاوديو. وابتكر كوفيري ملابس تتماشى مع تلك الأنماط الفردية، ليعكس كل يوم تطورًا في الألوان والطبعات.(أنسامد).

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