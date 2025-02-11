إيطاليا:علامات تجارية كبرى تهيمن على سمعة الأناقة في 2024

(أنسامد) - فبراير 11 - روما - أعلنت شركتا فيرساتشي وجوتشي عن رحيل المدير الإبداعي ساباتو دي سارنو، في الوقت الذي تصدرت فيه العلامات التجارية الفاخرة قائمة الأكثر تداولًا والأعلى سمعة في النسخة الخامسة من تقرير "سمعة الفخامة" لعام 2024.تم إعداد هذا التقرير من قبل شركة "كومين آند بارتنرز".تسلط الدراسة الضوء على تطور العلامات التجارية الفاخرة عبر الإنترنت، استنادًا إلى منهجية "الاستماع إلى الويب ووسائل التواصل الاجتماعي".حيث تم تحليل أكثر من 268 ألف إشارة تم إنتاجها من قبل 98 ألف مستخدم. وفي هذا السياق، شهدت بعض العلامات التجارية أكبر نمو، حيث تصدرت "برادا" القائمة بعد أن انتقلت من المركز السادس إلى الأول، تليها "فيرساتشي" التي قفزت من المركز التاسع إلى المركز الثالث، بينما ارتفعت "بالنسياجا" إلى المركز السابع بعد أن كانت في المركز الثالث عشر في 2023.أما في المركز الثاني، فقد احتلت "جوتشي" مكانها. كما أظهرت الدراسة أن النقاشات الاجتماعية المتعلقة بعالم الرفاهية تُظهر زيادة الوعي بين المستخدمين تجاه التأثير البيئي للقطاع.. ويُعزى جزء من النجاح الكبير للعلامات التجارية في عام 2024 إلى حضور النجوم في عروض الأزياء، وبالأخص الفنانين الكوريين الجنوبيين، الذين يتمتعون بمتابعين يبلغ عددهم ملايين الأشخاص.(أنسامد).

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