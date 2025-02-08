إبداعات "بوتشيلاتي" في معرض في لندن

(أنسامد) - فبراير 8 - روما - تعاونت دار " بوتشيلاتي" الإيطالية للمجوهرات مع معرض ومتحف "ساتشي" في لندن لتنظيم معرض بعنوان "الزهور - النباتات في الفن والثقافة المعاصرة"، الذي يفتح أبوابه للجمهور اعتبارا من 12 فبراير الجاري حتى مايو القادم.يقدم المعرض ست قطع تتمثل في دبابيس زهرية فاخرة، تمثل رمزية النباتات في الفن والثقافة المعاصرة.تمت دعوة دار "بوتشيلاتي" للمشاركة في هذه المبادرة المتعددة الوسائط المخصصة لاستكشاف التأثير الثقافي العميق والرمزي للنباتات في الفن. وبهذه المناسبة، تقدم "بوتشيلاتي" ستة دبابيس مجوهرات زهرية ذات زخارف واقعية.تقدم بوتشيلاتي في المعرض مجموعة متميزة من دبابيس الزهور التي تجمع بين تقاليد التصميم العريق والابتكار، وتحتفل بتقنيات صناعة الذهب العريقة.تشمل المجموعة دبابيس تاريخية مثل "أوركيديا" من عام 1929 وودبابيس زهرة "مارغريتا" من ستينيات القرن الماضي، وكلاهما صناعة يدوية من قبل مؤسس الدار ماريو بوتشيلاتي، بالإضافة إلى دبابيس جديدة مثل "ماغنوليا" التي أعاد تفسيرها أندريا بوتشيلاتي. (أنسامد).

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