داميانو ديفيد وجه بولجاري الجديد

(أنسامد) - فبراير 7 - روما - أعلنت دار بولجاري الإيطالية للازياء الفاخرة عن انضمام داميانو ديفيد، المغني وكاتب الأغاني، إلى عائلتها كوجه جديد للعلامة التجارية، في خطوة تعكس التزام العلامة التجارية بالتميز والإبداع.يعتبر داميانو من أبرز الفنانين الشباب على الساحة العالمية، وهو عضو في فرقة "مانيسكين" الشهيرة التي رسّخت مكانتها على أكبر المسارح الدولية.وُلد داميانو ديفيد في روما عام 1999، ويُعد من أبرز الأصوات في صناعة الموسيقى اليوم. حضوره القوي على المسرح وصوته المميز جعلاه أحد أكثر الشخصيات تأثيرًا وجذبًا للجماهير على مستوى العالم.بفضل أدائه الاستثنائي مع فرقته ومع فنانين عالميين، تمكن داميانو من كسر الحواجز الموسيقية وإثبات مكانته كأحد أبرز النجوم في مجاله.ويعكس داميانو، من خلال أعماله الفردية، تطوره الفني المستمر مع الحفاظ على أسلوبه الجريء والمبتكر الذي يميزه. يراه كثيرون تجسيدًا حقيقيًا للمواهب والأصالة، وهو ما يتماشى مع قيم دار بولجاري في السعي الدائم نحو التميز.وقد أشار داميانو ديفيد إلى حبه العميق للمجوهرات قائلاً: "المجوهرات ليست مجرد إكسسوارات، إنها أشياء رائعة ولا تعرف جنسًا.لطالما أحببت ارتداءها، وبالنسبة لي، فإن تاريخ بولجاري هو حكاية من الجمال والتميز الإيطالي، وأشعر بالفخر بأنني جزء من هذا الإرث". (أنسامد).

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