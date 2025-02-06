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كاباسا قلق من الرسوم الجمركية المحتملة على الملابس الإيطالية

06 فبراير 2025, 08:27

فريق تحرير أنسا

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(أنسامد) - فبراير 6 - روما - أعرب رئيس الغرفة الوطنية للأزياء الإيطالية كارلو كاباسا، عن قلقه البالغ بشأن احتمال فرض رسوم جمركية على المنتجات الإيطالية.

جاء ذلك خلال حديثه للصحفيين على هامش فعاليات أسبوع الموضة في ميلانو.

وأكد كاباسا أن الرسوم الجمركية تمثل دائمًا مصدر قلق للقطاع، لكنه عبر عن أمله في أن لا تشمل منتجات الموضة الإيطالية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع لم يتأثر بهذه الرسوم في السابق.

وقال: "لقد أبلغتنا الحكومة أن المحادثات ما تزال جارية. نحن نأمل أن يتم تجنب فرض هذه الرسوم على صناعتنا." وأوضح كاباسا أيضًا أن "الموضة تُعتبر الصناعة الإيطالية الثانية من حيث الأهمية. وإذا تم فرض رسوم جمركية على هذه الصناعة، فسيكون ذلك بمثابة خطوة عدائية ضد إيطاليا".

وفي ختام حديثه، أضاف كاباسا أنه لا يتوقع أن تتعرض صناعة الموضة الإيطالية لمثل هذا الهجوم العدائي، معبرًا عن ثقته بأن الأمور ستسير لصالح القطاع. (أنسامد).

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