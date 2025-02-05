كتاب فوتوغرافي جديد من فوج إيطاليا

(أنسامد) - فبراير 5 - روما - أعلنت فرانشيسكا راجاتزي، رئيسة المحتوى التحريري في مجلة الأزياء "فوج إيطاليا "والمديرة الأمريكية للمجلة، عن إصدار كتاب فوتوغرافي جديد بعنوان "Il sogno"، الذي يكرم تاريخ المجلة الإيطالية المرموقة.في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيطالية أنسا، أكدت راجاتزي أن الكتاب، الذي يصدر في 7 فبراير 2025، يتضمن مجموعة من أشهر الصور التي نشرتها فوغ إيطاليا منذ عام 1988 وحتى اليوم.الكتاب يسلط الضوء على رؤية المجلة الجريئة والمبدعة من خلال أكثر من 150 صورة لعدد من أبرز المصورين في عالم الأزياء، مثل ستيفن مايزل، وبيتر جوردان، وبيتر ليندبيرغ، وستيفن كلاين.كما يتضمن نصوصًا حصرية لعدد من الشخصيات المؤثرة في عالم الأزياء، من بينها فرانشيسكا راجاتزي، وآنا وينتور، وهاميش بولز، وإدوارد إينينفول، التي تتناول إرث فوغ إيطاليا وتأثير القيادة الرؤيوية لفرانكا سوزاني.وفي تعليق لها، أوضحت فرانشيسكا راجاتزي: "هناك شيء واحد لا يمكن لأي ثورة رقمية أن تسرقه من الإنسان: العاطفة التي يشعر بها عندما يلمس صورة. رائحة الورق، وحفيف الصفحات، ولمسة المصورين العظماء الذين شكلوا أكثر من ستين عامًا من تاريخ الموضة والتصوير الفوتوغرافي للأزياء".وأضافت أنه رغم تطور الوسائل الرقمية، فإن الكتاب يظل كائنًا يمكن أن يصبح مرجعًا دراسيًا يجمع بين الماضي والمستقبل، ويعزز التواصل مع جمهور أوسع.كما أشارت راجاتزي إلى أن الكتاب هو جزء من سلسلة محتملة تهدف إلى توسيع نطاق فوج إيطاليا، مشيرةً إلى المعارض الاحتفالية التي أقيمت في ميلانو وروما للاحتفاء بمرور 60 عامًا على المجلة. وأكدت أن الهدف هو إحداث توازن بين الحفاظ على التاريخ الغني للمجلة، وبين جذب جمهور جديد ومتعدد من خلال التقنيات الحديثة.وبالنسبة لمستقبل فوج إيطاليا، تحدثت راجاتزي عن تنوع رؤية المجلة، حيث أضافت: "لقد قامت شركة كوندي ناست مؤخرًا بشراء فوغ العربية، وهو خطوة مهمة على صعيد الرؤية العالمية للمجلة وتوسيع نطاقها في أسواق جديدة". (أنسامد).

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