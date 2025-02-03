ابتكارات جديدة في صناعة الغزل: في معرض "بيتي فيلاتي" 96

(أنسامد) - فبراير 3 - روما - تستمر صناعة الغزل في التكيف مع التحديات البيئية والاحتياجات المتغيرة للمصممين والمستهلكين، حيث يعكس معرض "بيتي فيلاتي 96" في فلورنسا آخر الابتكارات في هذا المجال.بين مجموعة واسعة من الشركات والمصانع المشاركة، تبرز الاتجاهات الحديثة في تصنيع الخيوط المستدامة وعالية الأداء، التي لا تقتصر على موسم معين، بل تتجاوز التقسيمات التقليدية بين الصيف والشتاء.من أبرز التوجهات التي ظهرت في المعرض هو التحول نحو الخيوط "غير الموسمية"، التي تسمح بابتكار ملابس تناسب جميع الفصول.هذه المواد الخام تعد ضرورة بيئية جديدة وأصبحت جزءًا من الاتجاه السائد في صناعة الأزياء.ومن بين هذه الخيوط، يُعتبر الصوف مادة مرنة تُستخدم لتطوير ملابس لا ترتبط بموسم معين، بعد أن كان يتم استخدامها تقليديًا في الملابس الشتوية فقط.شركة وول مارك تبرز مثالًا واضحًا على كيفية دمج الصوف في الملابس الرياضية من خلال تقنيات حديثة، حيث تقدم خيوطًا مبتكرة مثل بيتاسبون، التي تجمع بين قلب من غزل صوف ميرينو وخيوط خارجية ملتوية لزيادة المقاومة للاحتكاك.فيما يخص الألوان والأنماط، تقدم الشركات مثل Lineapiù Italia وVilklaas ألوانًا وإشارات بصرية مبتكرة مستوحاة من المناظر الطبيعية المتنوعة، مثل تأثيرات الأمواج والأعشاب والبذور، بل وحتى الألوان الزاهية المستوحاة من العالم تحت الماء. هذه الألوان تعكس تأثيرات نباتية وتراكيب طبيعية، مما يعكس التوجه نحو الأزياء التي تحاكي الجمال الطبيعي. (أنسامد).

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