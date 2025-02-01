جلين مارتنز المدير الإبداعي لمجموعة "أو تي بي" و"مارجيلا"

(أنسامد) - فبراير 1 - روما - تم تعيين جلين مارتنز في منصب المدير الإبداعي الجديد لعلامة الأزياء الإيطالية "أو تي بي" OTB ودار "مارجيلا" الفرنسية للأزياء.وصرح رينزو روسو، رئيس مجموعة OTB: "لقد عملت مع جلين لسنوات عديدة، وأعجبت بموهبته وأعلم تمامًا قدراته وما يمكنه تحقيقه".وتابع: "بعد مارتن، الذي أسس دار الأزياء ومجموعتها الحرفية الرائعة، وجون الذي جعل منها دار الأزياء الراقية الأكثر تطورا في العالم، أنا فخور أن مصمم أزياء راقية يتولى قيادتها للمرة الثالثة".وأردف روسو قائلا: "لقد أثبت جلين، الذي درس في الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة في أنتويرب مثل مارتن، براعته ورؤيته في تصميم الأزياء الراقية".من جانبه، أكد ستيفانو روسو، رئيس دار "مارجيلا" للأزياء، أن شركته تمر بمرحلة حاسمة في تاريخها، منوها أن "تعيين جلين سوف يساهم في تطوير إرث الدار بشكل أكبر، وهو ما يجعلنا فخورين بانضمامه إلى مجموعتنا".وقد أعرب مارتنز عن اعتزازه بالانضمام إلى دار أزياء "مارجيلا" العريقة، التي ألهمت عالم الموضة لعقود طويلة. (أنسامد).

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